Luciano Vietto llegó al país para ser refuerzo de Racing: "Estoy esperando para firmar"

Sin embargo, pese a la efusividad y la alegría de volver a vestir los colores del conjunto de avellaneda, se mostró tranquilo sobre la llamada de la dirigencia de la “Academia” y consciente de que todavía no está todo cerrado: “No me sorprendió. Pero no puedo hablar mucho todavía. Todavía no me hice la revisión médica”, sentenció. El jugador de 30 años, se realizará los estudios correspondientes y firmará contrato con la institución albiceleste hasta diciembre del año 2026.

Embed ¡LLEGÓ EL NUEVO REFUERZO DE RACING! Luciano Vietto ya está en Argentina, para hacerse la revisión médica y firmar su regreso a la Academia. pic.twitter.com/rrAIwmb5xo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2024

Los números de Luciano Vietto en su primera etapa en Racing

73 partidos jugados

18 goles convertidos

5 asistencias

Sin lugar a dudas que se trata de un refuerzo de suma importancia para el equipo que dirige Gustavo Costas que se medirá en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense: el partido de ida será el jueves 19 de septiembre en Brasil mientras que la revancha se disputará en el Cilindro de Avellaneda una semana después (jueves 26 de ese mismo mes).