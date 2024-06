La confesión de Luis Advíncula sobre el gol que hizo en la final de la Copa Libertadores

“Es un gol que no voy a olvidar así nomás. Fue el más importante que he metido en mi carrera. Lamentablemente no sirvió para mucho. En lo personal va a quedar siempre en mi cabeza que hice un gol en una final de la Copa Libertadores”, confesó el peruano que recientemente extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2026.

Además, el jugador reflexionó sobre su llegada allá por el 2021 al club de La Ribera: “Llegar a Boca fue una gran decisión. Vine a pelear cosas grandes a un equipo grande. No me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé", dijo en Doradobet.

Y además, le sumó: "Boca tiene mucha presión. No te puedes regalar ni un segundo y menos con los equipos de 'mejor jerarquía' porque al ganarle a Boca salvan el año. Pueden perder todos los partidos, pero no pasa nada porque ya le ganaron a Boca".

Luis Advíncula renovó su contrato con Boca

Advíncula renovó su contrato con Boca por dos años más hasta diciembre de 2026. Este es el tercer futbolista que se le vencía el vínculo a fin de año y el Xeneize logró extenderlo.

Con esto llevo mucha tranquilidad puertas adentro ya que se aseguraron la presencia del futbolista más regular del último tiempo.

El peruano firmó contrato hasta 2026 y la idea del futbolista de 34 años es retirarse con la camiseta boquense: "Tu felicidad es la nuestra, Pichón", escribieron desde la cuenta oficial del club.