Luis Enrique apuntó contra Xavi Hernández, en la previa de PSG-Barcelona

Al ser consultado sobre quién representa mejor los intereses del equipo culé, el español no anduvo con rodeos: "Sin ninguna duda, yo. Mirad los datos y los títulos, la posesión, la presión alta... Sin ninguna duda yo, aunque habrá gente que piense lo contrario. No es opinable, son los datos". Y además, agregó: "No conozco al Xavi entrenador. Solo al jugador, le conozco como un aficionado más. Conozco muy bien al club, pero no sé si es una ventaja o un inconveniente. Es un partido especial para mí".