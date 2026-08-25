Real Madrid presentó a una de las figuras del Mundial 2026 como su nuevo refuerzo

El atacante también volvió a destacar el papel de José Mourinho en su llegada. El entrenador fue una figura determinante para convencerlo de dar el salto al Real Madrid y Diomande no dudó en definirlo como “el mejor entrenador del mundo”.

Además, el joven delantero se mostró sorprendido por la posibilidad de compartir vestuario con algunos de los futbolistas más importantes del planeta. “Estar con estos jugadores es algo increíble”, reconoció.

De Leganés y Leipzig al Real Madrid

La evolución de Diomande fue vertiginosa. En apenas un año y medio consiguió transformar completamente su carrera y pasar de estar lejos de los principales focos del fútbol europeo a convertirse en una de las incorporaciones más importantes del mercado del Real Madrid.

Su crecimiento tuvo como uno de los puntos principales su paso por Leipzig. Allí logró consolidarse y protagonizó una temporada destacada: disputó 33 partidos, convirtió 12 goles y entregó nueve asistencias. Esos números terminaron de convencer al Merengue de apostar por su talento y convertirlo en una pieza de futuro para el plantel.

A nivel internacional también vivió un momento importante con Costa de Marfil: el seleccionado logró avanzar por primera vez en su historia de la fase de grupos de un Mundial, una experiencia que contribuyó a aumentar la exposición del atacante. Ahora, el desafío es mucho mayor y deberá adaptarse a las exigencias de uno de los clubes más importantes del mundo y competir por minutos en una delantera que cuenta con nombres de enorme jerarquía.