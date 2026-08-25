Real Madrid presentó a una de las figuras del Mundial 2026 como su nuevo refuerzo
El delantero marfileño Yan Diomande de 19 años tuvo su presentación protocolar en Valdebebas junto a Florentino Pérez y recibió la camiseta número 25.
El Real Madrid presentó oficialmente a Yan Diomande, una de las grandes apuestas de la institución para esta temporada. El delantero marfileño, de apenas 19 años, protagonizó este martes un acto privado en Valdebebas junto a Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club, y completó así el protocolo de bienvenida después de haber sido anunciado como nuevo refuerzo semanas atrás.
Diomande volvió a firmar simbólicamente el contrato que lo une con el conjunto español hasta junio de 2033 y recibió algunos obsequios de parte del presidente. Además, posó por primera vez con la camiseta que utilizará durante su etapa en el equipo y que tendrá el número 25 en la espalda.
La presentación se produjo apenas tres días después de que el atacante tuviera sus primeros minutos oficiales con el Real Madrid. Ingresó durante la segunda mitad del triunfo por 2-1 ante Espanyol y comenzó a mostrar algunas de las características que llevaron al club a realizar una fuerte apuesta por su contratación.
Diomande quedó impactado por la historia del Real Madrid
Uno de los momentos centrales de su presentación se produjo cuando visitó la sala de trofeos del Real Madrid. Rodeado por las Copas de Europa que construyeron buena parte de la historia de la institución, el atacante reconoció que observarlas personalmente tuvo un impacto diferente al que generan cuando se ven por televisión.
“Ves todos esos títulos y es diferente a como los ves en la tele, te entran ganas de ganar uno... La Champions... ¿por qué no empezar este año?”, expresó Diomande en declaraciones a RMTV.
El atacante también volvió a destacar el papel de José Mourinho en su llegada. El entrenador fue una figura determinante para convencerlo de dar el salto al Real Madrid y Diomande no dudó en definirlo como “el mejor entrenador del mundo”.
Además, el joven delantero se mostró sorprendido por la posibilidad de compartir vestuario con algunos de los futbolistas más importantes del planeta. “Estar con estos jugadores es algo increíble”, reconoció.
De Leganés y Leipzig al Real Madrid
La evolución de Diomande fue vertiginosa. En apenas un año y medio consiguió transformar completamente su carrera y pasar de estar lejos de los principales focos del fútbol europeo a convertirse en una de las incorporaciones más importantes del mercado del Real Madrid.
Su crecimiento tuvo como uno de los puntos principales su paso por Leipzig. Allí logró consolidarse y protagonizó una temporada destacada: disputó 33 partidos, convirtió 12 goles y entregó nueve asistencias. Esos números terminaron de convencer al Merengue de apostar por su talento y convertirlo en una pieza de futuro para el plantel.
A nivel internacional también vivió un momento importante con Costa de Marfil: el seleccionado logró avanzar por primera vez en su historia de la fase de grupos de un Mundial, una experiencia que contribuyó a aumentar la exposición del atacante. Ahora, el desafío es mucho mayor y deberá adaptarse a las exigencias de uno de los clubes más importantes del mundo y competir por minutos en una delantera que cuenta con nombres de enorme jerarquía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario