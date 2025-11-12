Luis Rubiales volvió a responsabilizar a Jenni Hermoso por el beso: "Cambió su versión"

Rubiales y Jenni Hermoso

El caso se originó tras la final del Mundial femenino en Sídney, cuando Rubiales besó en la boca a Hermoso durante la ceremonia de premiación, lo que generó una ola de repudio internacional y derivó en su suspensión y posterior renuncia. La Justicia española determinó que el acto constituyó una agresión sexual, al no existir consentimiento.

Hermoso, por su parte, ha mantenido su postura desde el principio: aseguró que el beso no fue consentido y que se sintió víctima de una acción no deseada. La sentencia marcó un precedente histórico en el deporte, reforzando la importancia del consentimiento y del respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos.