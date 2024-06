El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso ya tiene fecha

La querella también pidió dos años de libertad vigilada una vez cumpla la pena de cárcel, prohibición de comunicarse o acercarse a Hermoso durante cuatro años e indemnizar a la jugadora con 50 mil euros (uno 54 mil dólares).

luis rubiales beso a jenni hermoso

Además de Rubiales, también serán juzgados el exseleccionador femenino, Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la selección Albert Luque y Rubén Rivera, quien era responsable de Marketing. Todos fueron procesados por su posible participación en las supuestas coacciones a la jugadora y su entorno para que manifestara públicamente que el beso había sido consentido.

En enero, el juez instructor Francisco de Jorge propuso juzgar a Rubiales al considerar que el beso que propinó a Hermoso "no fue consentido" y que actuó de forma "unilateral y sorpresiva". El magistrado agregó que el beso "afecta a la esfera de la intimidad reservada a las relaciones sexuales, en particular en el contexto de dos personas adultas”.

El juez consideró que la conducta de los otros tres investigados, Luque, Vilda y Rivera, podría ser constitutiva de infracción penal ligada al delito principal atribuido a Rubiales, ya que existen indicios de la existencia de una acción concertada de los tres y acordada con Luis Rubiales "para doblegar la voluntad de Jennifer Hermoso Fuentes y conseguir que accediera a grabar un vídeo en el que dijese que el beso había sido consentido”.

La agresión sexual de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

El hecho sucedió el 20 de agosto de 2023, luego de que la Selección española ganara el Mundial Femenino de fútbol que se jugó en Australia. Durante la entrega de las medallas en Sídney, fue el turno de Jenni Hermoso de recibir el saludo protocolar. En ese momento, Rubiales sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos y la besó en la boca.

La escena se registró ante las cámaras de todo el mundo y provocó una ola de indignación en España y en el extranjero.

jenni hermoso

El Código Penal español establece que un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Luego del escándalo y repudio que generó la actuación de Rubiales, este sostuvo que “el deseo que podía tener en ese beso era el mismo que podía tener dándoselo a una de mis hijas. No hay posición de dominio, la gente lo comprende, aunque los medios digan otra cosa”.

Jenni Hermoso, por su parte, aseguró que llegó a "recibir amenazas" después del beso del expresidente de la RFEF.

Jenni Hermoso

"He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido; ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", afirmó en una entrevista con la revista GQ.

Además, señaló que las jugadoras de la Selección española "han vivido en primera persona la lucha por la igualdad" y que las internacionales "nunca" pidieron cobrar igual que los jugadores de la selección masculina. Señaló que "lo más básico, tener un salario mínimo", que se las "respetara" y se las "diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande".