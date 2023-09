Nuevo comunicado de Luis Rubiales tras la sanción de la FIFA

Qué dice el nuevo comunicado de Rubiales

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLuisRubiales17%2Fstatus%2F1697667646550946267&partner=&hide_thread=false Comunicado ante la Resolución del TAD publicado hoy viernes 1 de septiembre de 2023.



Gracias por las incontables muestras de apoyo recibidas.https://t.co/N4aq0cfc6D — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 1, 2023

"Me preocupa especialmente que algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial", expresó.

Rubiales fue sancionado por parte de la FIFA, no podrá ejercer su cargó por noventa días. También se le abrió un expediente disciplinario.

"En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes", reiteró en referencia al beso a la jugadora.

Y agregó: "Se han aportado y se seguirán aportando las pruebas, peritajes, documentación, videos, etc... pertinentes que acreditan la realidad de lo ocurrido. Las pruebas no son opiniones, son hechos claros", destacó.