"Alguien me dijo que habló con el propio Suárez. Me dijo 'dormí sin frazada, seguro'", indicó el conductor radial, que aclaró que todavía no está del todo cerrado porque si hay una oferta de un club grande, se quedaría en Europa.

"Me dijo 'me confirmó Luis Suárez que va a ir a River'. Me lo dijo una persona en que yo creo, y me sorprendió. Me voy a hacer cargo yo y si es un error será mío", sentenció Matías Martin.

Matías Martin Luis Suárez