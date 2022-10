Nacional de Luis Suárez se coronó campeón del torneo Clausura

Suárez, exgoleador de Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros clubes, se alistó desde el arranque y completó los 90 minutos. En cambio, el delantero argentino Emmanuel Gigliotti (ex All Boys, Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo y Colón de Santa Fe) estuvo en el banco de suplentes y no entró.

A falta de una jornada para el cierre del certamen, el equipo que dirige el DT Pablo Repetto llegó a las 31 unidades y se volvió inalcanzable para los escoltas River y Deportivo Maldonado, ambos con 27.

En la tabla anual, además, Nacional le sacó 7 puntos al campeón del Apertura, Liverpool, razón por la cual si vence el ‘Tricolor’ en el choque semifinal se consagrará automáticamente ganador de la temporada. En cambio, si gana la institución de Belvedere habrá un nuevo partido, que se denominará final.

Los resultados de la fecha 14 fueron los siguientes: Rentistas 1-Fénix 3; Deportivo Maldonado 0-Defensor Sporting 0; Liverpool 1-Cerro Largo 0; Danubio 3-Albion 0; Peñarol 1-River Plate 1; Montevideo City Torque 0-Boston River 2; Wanderers 2-Plaza Colonia 1.