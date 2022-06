Prometió mil pesos por like si Luis Suárez iba a River: ya debería pagar unos u$s9.500

Embed Si viene Luis Suárez voy a estar regalando $1000 a toda la gente que le de FAV a este tweet pic.twitter.com/MTjQBEbMB2 — Romerista (@romerista19) June 7, 2022

Tras conseguir tantos likes, el usuario se mostró preocupado por la deuda que cada vez se hace más grande. "Che tengan piedad ni pinta quedarme en la calle", dijo después em otro tuit.

Qué tiene que pasar para que Luis Suárez llegue a River

Si River pasa la serie contra Vélez y Suárez -continúa de vacaciones en Ibiza- no tiene ningún equipo serio en Europa en el que jugar, la ilusión crece para reforzar al equipo de Marcelo Gallardo, quien podría potenciarlo de cara al Mundial de Qatar 2022.

A esta altura, la buena noticia es que Ajax se acaba de bajar de la negociación y es un competidor menos para el Millonario a la hora de gestionar la llegada del ex Atlético de Madrid.

La mala, en tanto, sería competir mano a mano con Barcelona, aunque por ahora la oferta del conjunto catalán estaría supeditada a lo que suceda con Robert Lewandowski. El polaco quiere dejar Bayern Múnich y Joan Laporta está en plenas negociaciones para intentar sumarlo en este mercado de pases.

"Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar", comentó Gallardo sobre el Pistolero tras la victoria ante Lanús por 2-1 en el Monumental.

Y agregó: "Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, si estaría para jugar mañana, los tiempos correrían más rápidos. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando".

También, destacó las ganas que mostró Suárez para vestir el manto sagrado de los de Núñez: "Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando".