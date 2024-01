Quién es Luka Romero, la joya argentina que Milan podría prestarle a Boca

“A Luka no le va a pesar estar en Boca. Él ya le dio el okey. Si arreglan las condiciones, seguro va a ser jugador de Boca. Es firme la posibilidad de que Luka juegue en Boca Luka es bueno, tiene cosas importantes. Los jugadores diferentes son los que juegan de punta. Tiene buena pegada y técnica. Tiene cosas de Messi. Si tiene la suerte de venir, no le va a causar peso. Me encantaría que venga para tenerlo más cerca", dijo José "Pepe" Romero, exDT y abuelo.

Las estadísticas de Luka Romero en la temporada 2023/2024

Quién es Luka Romero, la joya argentina que podría llegar a Boca

Luka Romero Bezzana nació en la ciudad mexicana de Durango y es hijo de Diego, exfutbolista de Quilmes que pasó por México, Eslovenia y Ecuador. El juvenil, que adoptó desde temprano la ciudadanía argentina, debutó en el Mallorca de España, donde hizo las divisiones formativas. Luego, pasó a Lazio de Italia.

El joven representó a la Selección Argentina Sub-15 en el Sudamericano de la categoría en la edición 2019. También participó del Mundial Sub-20, que se jugó en la Argentina, en donde el equipo del DT Javier Mascherano resultó eliminado en octavos de final (2023).

En marzo de 2022, el atacante fue convocado por el DT Lionel Scaloni para el seleccionado argentino absoluto que disputó dos encuentros de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, de cara al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no tuvo minutos en cancha en ninguno de los partidos.

Después de jugar en Lazio, el jugador fue adquirido por Milan, donde arrancó jugando, pero en los últimos meses el entrenador Stéfano Pioli casi no le dio rodaje. Por ello, Romero recibió un llamado del catalán Cesc Fábregas, quien asesora al Como, para sumarse al club italiano que actúa en la Serie B, aunque ahora apareció la propuesta de Boca, algo que el argentino considera muy interesante.

Ahora la dirigencia de Boca deberá iniciar la negociación con las autoridades de Milán para tratar de cerrar el pase del veloz y habilidoso mediapunta, que estaría interesado en jugar en el 'Xeneize' para estar cerca de "un eventual llamado al seleccionado argentino", según reflejó la prensa italiana.