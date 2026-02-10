Jugó en River y en Europa pero cambió de rubro: su nueva vida en una ferretería

Desde el 2006 al 2011, Talamonti se hizo de un nombre en el equipo de la Serie A. Buenas actuaciones lo llevaron a consolidarse como un jugador querido del plantel y es por eso que también llevó la cinta de capitán. En la temporada 09-10, El Atalanta descendió a la Liga B, pero volvió a la máxima categoría un año más tarde. Ya habiendo sido parte del ascenso de un equipo, en 2011 a Oveja le llegó la oferta para intentar ascender a otro, pero esta vez del fútbol argentino.

"Sentí que era el momento. Tenía 29 años y una carrera detrás. Mi familia y mis amigos me decían: '¿Cómo vas a volver al país que es un quilombo?'. Pero fui en contra de todos", contó el exdefensor en una entrevista a La Nación.

A Talamonti no le importó estar cómodo en Europa y decidió volver al país para intentar ascender a su querido Rosario Central, que en ese momento disputaba la Primera B Nacional. En 2011 arregló su vuelta al Canalla y si bien consiguió el ascenso, su paso esta vez no sería bueno. Jugó 16 partidos en dos años y es por eso que el exjugador no se siente parte de la vuelta a primera división. "Después, el contexto me generó un estrés enorme, un desgaste en la cabeza que no me permitía jugar. Tuve muchas lesiones, desgarros, fue bastante difícil. Nunca me sentí parte del ascenso a Primera" comentó el ex River en la misma entrevista.

Ya en 2013 arrancó lo que fue el principio del fin de su etapa como futbolista. Oveja Jugó en Sportivo Belgrano, Atlanta y Plantense, todos clubes del ascenso. En 2017, Talamonti decidió ponerle fin a una carrera de 16 años con altos y bajos, pero que sería sin duda la envidia de muchos. Luego de su retiro, el exdefensor se mudó a su pueblo natal para empezar una vida muy diferente a la que estaba acostumbrado a llevar.

Su vida después del retiro

Talamonti hoy

Después de su despedida del deporte, Talamonti decidió encausar su vida en un rubro diferente. En la actualidad, maneja durante todo el día su propia ferretería en Álvarez, su pueblo natal. “Abro el local a las 7.30 y cierro a las 19.30. Estoy todo el día adentro. Me gusta mucho el rubro, el hecho de interactuar con la gente del otro lado del mostrador, asesorarlos, me apasiona”, comentó el ferretero en una nota en 2020 para Tuttomercato.

Además, el ex defensor no cortó de lleno con su pasión futbolera y también se dedica a entrenar chicos en Unión Álvarez, un club del pueblo.

“¿Qué viene después?” es la pregunta que todos los jugadores se hacen antes de colgar los botines. Para muchos de ellos no es fácil la etapa después del retiro y es por eso que algunos eligen seguir una carrera relacionado con el deporte. Sin embargo, la felicidad y el sentimiento de realización no solo se consigue con flashes o camisetas. Talamonti demostó que para ganarle al post retiro se necesita encontrar algo que lo haga feliz. Cualquiera cuenta con las herramientas necesarias.