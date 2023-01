El conmovedor gesto de Mac Allister con unos niños del Brighton

El ex Argentinos y Boca no dudó en frenar y tomarse un tiempo para hablar con los chicos. Con una sonrisa, se sacó la medalla de campeón del mundo y se las dejó tocar a los chicos, quienes no podía creer de lo que estaban siendo testigos. Una postal que será difícil de olvidar para ellos.

Embed Alexis Mac Allister sacando la medalla de campeón del mundo para mostrársela a los nenes en Brighton.



Qué tipazo. pic.twitter.com/mdFkI86PFT — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 11, 2023