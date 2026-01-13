Sorpresa histórica: Paris FC venció al PSG por 1-0 y lo eliminó de la Copa de Francia

paris fc psg 2

Más allá del resultado, el desarrollo del partido mostró a un PSG impreciso, con dificultades para generar situaciones claras y con cierta falta de intensidad en los metros finales. El clásico quedó teñido de sorpresa y dejó una imagen inesperada del poderoso conjunto parisino, que ahora deberá enfocarse en sus otros objetivos de la temporada.

La Copa de Francia, fiel a su historia, volvió a demostrar que no entiende de lógicas previas. En una noche inolvidable, Paris FC escribió una página dorada y dejó al PSG fuera del camino cuando nadie lo esperaba.

El gol de la victoria para París FC ante PSG en la Copa de Francia 2026

Paris FC eliminate defending champs PSG from the Coupe de France in the Round of 32 thanks to Jonathan Ikoné pic.twitter.com/gDhEjv6oPH — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2026