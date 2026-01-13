Sorpresa histórica: Paris FC venció al PSG por 1-0 y lo eliminó de la Copa de Francia
El equipo de la capital dio el gran golpe en el Parc des Princes al vencer al último campeón de la Champions y dejó al torneo sin su dominador reciente.
La Copa de Francia vivió una de sus noches más impactantes en los últimos años. Paris FC protagonizó un verdadero batacazo al derrotar por 1-0 al Paris Saint-Germain (PSG) en pleno Parc des Princes y eliminarlo en los dieciseisavos de final del certamen. El resultado sacudió al fútbol francés no solo por tratarse de un clásico de la ciudad, sino también porque el PSG llegaba como último ganador de la Champions League y como amplio favorito a quedarse nuevamente con el título nacional.
El único gol del encuentro llegó a los 29 minutos del segundo tiempo y fue obra de Jonathan Ikoné, quien capitalizó una gran acción colectiva para silenciar al estadio. El delantero francés recibió dentro del área tras una asistencia precisa de Ilan Kebbal, controló con clase y sacó un remate exigido que terminó superando la resistencia del arquero Lucas Chevalier. Fue una jugada que sintetizó el espíritu del Paris FC: orden, convicción y eficacia en el momento justo.
El equipo dirigido por Luis Enrique afrontó el compromiso con una formación mixta. Si bien el entrenador español decidió darle descanso a varias de sus figuras habituales, dispuso igualmente nombres de peso como Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes y Marquinhos. Sin embargo, nunca logró imponer su jerarquía ni quebrar la sólida estructura defensiva de su rival, que resistió con inteligencia y aprovechó su oportunidad cuando el partido lo permitió.
La eliminación tiene un impacto fuerte en el calendario y en la estadística reciente del club parisino. El PSG había ganado la Copa de Francia en las últimas dos ediciones y se había consagrado en ocho de las últimas once oportunidades, convirtiéndose en el claro dominador del torneo. Con esta derrota, el certamen asegura un campeón diferente y reaviva el atractivo de una competencia históricamente abierta a las sorpresas.
Para Paris FC, el triunfo tiene un valor simbólico enorme. El club atravesó durante años las divisiones inferiores del fútbol francés y recién en mayo de 2025 logró confirmar su ascenso a la Ligue 1, tras igualar ante Martigues y asegurarse el segundo puesto en la Ligue 2. Este triunfo ante el gigante de la ciudad aparece como una confirmación de crecimiento y ambición deportiva.
Más allá del resultado, el desarrollo del partido mostró a un PSG impreciso, con dificultades para generar situaciones claras y con cierta falta de intensidad en los metros finales. El clásico quedó teñido de sorpresa y dejó una imagen inesperada del poderoso conjunto parisino, que ahora deberá enfocarse en sus otros objetivos de la temporada.
La Copa de Francia, fiel a su historia, volvió a demostrar que no entiende de lógicas previas. En una noche inolvidable, Paris FC escribió una página dorada y dejó al PSG fuera del camino cuando nadie lo esperaba.
El gol de la victoria para París FC ante PSG en la Copa de Francia 2026
