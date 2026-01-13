Independiente vs. Everton, por la Serie Río de La Plata 2026: horario, formaciones y TV

El equipo de Viña del Mar terminó 14° sobre 16 participantes, con apenas 26 puntos, y logró mantener la categoría en la última jornada. Ese antecedente marca la importancia de esta pretemporada para Everton, que buscará mejorar su rendimiento colectivo y corregir errores estructurales antes del inicio del campeonato chileno.

Para Independiente, el encuentro ante el elenco trasandino será una nueva oportunidad de seguir ajustando el funcionamiento, probar variantes tácticas y evaluar el estado físico de sus principales figuras. Más allá del resultado, el foco estará puesto en sostener las buenas sensaciones del debut y avanzar en la construcción de un equipo competitivo.

Independiente vs. Everton: probables formaciones

Independiente: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros .

Everton: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Javier Torrente.

Independiente vs. Everton: otros datos

Hora: 21:00

21:00 Estadio: Parque Viera de Montevideo.

Parque Viera de Montevideo. TV: ESPN Premium y Disney+ Premium.