Independiente vs. Everton, por la Serie Río de La Plata 2026: horario, formaciones y TV
El Rojo continúa su preparación ante el conjunto chileno, con la mira puesta en afinar el funcionamiento de cara a un 2026 sin compromisos internacionales.
Independiente volverá a salir a la cancha este martes por la noche para disputar su segundo compromiso en la Serie Río de la Plata. Desde las 21, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros enfrentará a Everton de Viña del Mar en el estadio Parque Viera de Montevideo, en un amistoso que forma parte de la puesta a punto para la temporada 2026 y que llega tras un debut alentador ante Alianza Lima.
El Rojo inició su participación en el torneo de verano con un triunfo 2-1 que dejó buenas sensaciones, especialmente desde lo anímico. Sin competencias internacionales en el horizonte, Independiente enfocará todos sus esfuerzos en el torneo Apertura y en la Copa Argentina, con el objetivo de recuperar protagonismo a nivel local y volver a pelear en los primeros planos del fútbol argentino.
La planificación del año obliga al cuerpo técnico a aprovechar al máximo este tipo de encuentros, ya que servirán para consolidar una idea de juego, darle rodaje a los futbolistas y definir roles dentro de un plantel que tuvo movimientos durante el mercado. El debut oficial en el Apertura está programado para el viernes 23 de enero ante Estudiantes, por lo que cada minuto en cancha resulta valioso.
En materia de refuerzos, ya concretó la llegada de Ignacio Malcorra, quien firmó su contrato y se suma como una alternativa importante en el mediocampo ofensivo. En contrapartida, Lucas Blondel finalmente no arribará al club tras la salida de Federico Vera a Huracán, una situación que obligó a replantear algunas prioridades en la conformación del plantel.
Everton, por su parte, se sumó al certamen luego de que Millonarios se bajara del torneo, ya que el equipo colombiano tenía programado un amistoso frente a River. El conjunto chileno, dirigido por el argentino Javier Torrente, llega con la necesidad de reconstruir su imagen tras una floja campaña en el último torneo local, en la que peleó hasta el final por evitar el descenso.
El equipo de Viña del Mar terminó 14° sobre 16 participantes, con apenas 26 puntos, y logró mantener la categoría en la última jornada. Ese antecedente marca la importancia de esta pretemporada para Everton, que buscará mejorar su rendimiento colectivo y corregir errores estructurales antes del inicio del campeonato chileno.
Para Independiente, el encuentro ante el elenco trasandino será una nueva oportunidad de seguir ajustando el funcionamiento, probar variantes tácticas y evaluar el estado físico de sus principales figuras. Más allá del resultado, el foco estará puesto en sostener las buenas sensaciones del debut y avanzar en la construcción de un equipo competitivo.
Independiente vs. Everton: probables formaciones
- Independiente: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
- Everton: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Javier Torrente.
Independiente vs. Everton: otros datos
- Hora: 21:00
- Estadio: Parque Viera de Montevideo.
- TV: ESPN Premium y Disney+ Premium.
