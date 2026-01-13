Newcastle vs Manchester City, por la Copa de la Liga de Inglaterra: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Josep Guardiola llega a esta instancia con la intención de acercarse a una nueva definición. El City buscará alcanzar su décima final de Copa de la Liga y quedar a solo 90 minutos de levantar el trofeo por novena vez en su historia. Su camino en la competencia fue sólido: comenzó en la tercera ronda con una victoria ante Huddersfield, superó a Swansea en octavos y dejó en el camino a Brentford en los cuartos de final.