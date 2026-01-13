Newcastle vs Manchester City, por la Copa de la Liga de Inglaterra: horario, formaciones y TV
El equipo de Pep Guardiola abre la serie en Saint James Park ante el último campeón, en un cruce que promete intensidad y paridad.
La Copa de la Liga de Inglaterra entra en su etapa decisiva y este martes ofrecerá un cruce de alto voltaje cuando Manchester City visite a Newcastle United en el partido de ida de las semifinales. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Saint James Park y marcará el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas del certamen.
El conjunto dirigido por Josep Guardiola llega a esta instancia con la intención de acercarse a una nueva definición. El City buscará alcanzar su décima final de Copa de la Liga y quedar a solo 90 minutos de levantar el trofeo por novena vez en su historia. Su camino en la competencia fue sólido: comenzó en la tercera ronda con una victoria ante Huddersfield, superó a Swansea en octavos y dejó en el camino a Brentford en los cuartos de final.
En cuanto a su presente, el equipo de Manchester venía de atravesar una racha irregular, con tres empates en cuatro partidos, pero logró recuperar confianza el último fin de semana con una goleada aplastante ante Exeter City por 10-1, utilizando una formación alternativa en la tercera ronda de la FA Cup. Ese resultado no solo sirvió para avanzar de ronda, sino también para renovar energías de cara a un duelo exigente.
Del otro lado estará un Newcastle que atraviesa un momento muy positivo. El equipo de Eddie Howe es el campeón defensor del torneo y llega a estas semifinales tras encadenar cuatro triunfos consecutivos. El último fue ante Bournemouth por la FA Cup, en un partido electrizante que terminó 3-3 en el tiempo reglamentario y se resolvió con victoria por 7-6 en los penales.
El recorrido de Newcastle en la Copa de la Liga también fue convincente. En la tercera ronda venció 4-1 al Bradford, luego eliminó al Wolverhampton Wanderers con un sólido 2-0 en octavos y superó 2-1 al Fulham en los cuartos de final. Ahora, buscará alcanzar su cuarta final en esta competencia y quedar a un paso de su segunda consagración, tras haber levantado el trofeo la temporada pasada con una victoria por 2-1 frente al Liverpool.
El duelo promete ser parejo, con dos equipos que combinan intensidad, ambición y estilos bien definidos. Saint James Park será un factor clave, ya que el conjunto local suele hacerse fuerte en su estadio y contará con el respaldo masivo de su público. La serie se completará el miércoles 4 de febrero, cuando se dispute el partido de vuelta en el Etihad Stadium.
Newcastle vs Manchester City: probables formaciones
- Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Valentino Livramento; Joseph Willock, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Harvey Barnes; Nick Woltemade, Yoane Wissa. DT: Eddie Howe.
- Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Ake; , Ryan McAidoo, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
