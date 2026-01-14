Mal arranque: San Lorenzo cayó con Cúcuta por la Serie Río de La Plata

El conjunto azulgrana llegaba a este compromiso con la intención de empezar el año con buenas sensaciones dentro del campo de juego, luego de un 2025 que, desde lo estrictamente deportivo, dejó un saldo positivo. Logró la clasificación a la Copa Sudamericana y mostró una identidad competitiva durante buena parte de la temporada. Sin embargo, ese rendimiento convivió con una profunda crisis institucional que tuvo como punto más alto la salida de Marcelo Moretti de la presidencia, tras una serie de escándalos que derivaron en la acefalía del club.