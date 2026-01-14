Mal arranque: San Lorenzo cayó con Cúcuta por la Serie Río de La Plata
Con foco en lo deportivo y un escenario institucional todavía inestable, el equipo de Boedo perdió por la mínima en su primer partido del año en Montevideo.
San Lorenzo inició oficialmente su temporada 2026 este miércoles por la noche cuando cayó 1-0 ante Deportivo Cúcuta, en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata.
En el Estadio Luis Franzini de Montevideo y en la primera presentación del "Ciclón" tras un año intenso, con contrastes marcados entre lo futbolístico y lo dirigencial, el conjunto argentino pecó de ineficaz y terminó sufriendo una derrota por el gol de Hernández a los 73 minutos de juego.
El conjunto azulgrana llegaba a este compromiso con la intención de empezar el año con buenas sensaciones dentro del campo de juego, luego de un 2025 que, desde lo estrictamente deportivo, dejó un saldo positivo. Logró la clasificación a la Copa Sudamericana y mostró una identidad competitiva durante buena parte de la temporada. Sin embargo, ese rendimiento convivió con una profunda crisis institucional que tuvo como punto más alto la salida de Marcelo Moretti de la presidencia, tras una serie de escándalos que derivaron en la acefalía del club.
Desde el 16 de diciembre, Sergio Costantino asumió de manera transitoria la conducción de la institución, con el objetivo de ordenar la situación administrativa y preparar el terreno para una normalización dirigencial. En ese contexto, el área deportiva se vio directamente afectada: hasta el momento, San Lorenzo no anunció incorporaciones debido a inhibiciones impuestas por FIFA, que superan los tres millones de dólares y limitan cualquier movimiento en el mercado de pases.
San Lorenzo vs. Cúcuta: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Luis Franzini de Montevideo.
- TV: ESPN Premium y Disney+.
