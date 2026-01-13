Boca reactivó el diálogo con San Lorenzo y vuelve a ilusionarse por Alexis Cuello

alexis cuello 1

El 40% restante de los derechos económicos sigue en manos de Almagro, que ya dejó en claro su postura: pretende dos millones de dólares por ese porcentaje. En caso de que el club de la Ribera decida avanzar por la totalidad del pase, deberá abrir una negociación paralela con el Tricolor, lo que podría encarecer aún más la operación.

Mientras tanto, la institución azul y oro evalúa los pasos a seguir y define prioridades en un mercado cambiante. La reactivación de las charlas por Cuello marca una señal clara: Boca no se baja de la pelea y está dispuesto a insistir para sumar un delantero que considera clave para el proyecto deportivo que comienza a tomar forma.