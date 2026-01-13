Boca reactivó el diálogo con San Lorenzo y vuelve a ilusionarse por Alexis Cuello
Tras varios días de pausa, las dirigencias retomaron contacto por el delantero y el Xeneize prepara una oferta formal para avanzar por el 60% del pase.
El mercado de pases de verano sigue sumando capítulos y uno de los nombres que vuelve a escena es el de Alexis Cuello. Luego de un período de negociaciones estancadas, Boca y San Lorenzo retomaron el diálogo y en la Ribera creció nuevamente el optimismo por la posibilidad de incorporar al delantero, una de las piezas apuntadas para reforzar el frente ofensivo de cara a la nueva temporada.
La charla entre las partes se había enfriado debido a la postura inflexible de la comisión directiva transitoria del Ciclón, que en su momento dio señales de no estar dispuesta a negociar en los términos propuestos. Sin embargo, en los últimos días hubo un nuevo acercamiento y se acordó avanzar en una negociación directa entre clubes por el 60% del pase que hoy pertenece a San Lorenzo, un giro que reabrió una operación que parecía encaminada al archivo.
En Boedo mantienen una postura clara en cuanto a lo económico. La dirigencia azulgrana pretende al menos tres millones de dólares netos para desprenderse de Cuello, una cifra que Boca todavía no alcanzó, aunque se acercó mediante una primera oferta informal. La intención del Xeneize es elevar en breve una propuesta formal que permita achicar diferencias y, esta vez, encaminar la transferencia hacia una resolución favorable.
Boca se interesa por Alexis Cuello: la postura de San Lorenzo
El interés de Boca no es nuevo y cuenta, además, con el aval de referentes del fútbol argentino. Martín Palermo, ídolo y voz autorizada en la evaluación de delanteros, elogió públicamente al atacante, lo que reforzó la idea de que se trata de una apuesta con margen de crecimiento y adaptación al perfil que busca el club para su ataque.
Cuello llegó a San Lorenzo en enero de 2024 a préstamo desde Almagro y, tras un año de buenas actuaciones, el Ciclón ejecutó la opción de compra en noviembre por una suma cercana a los 1.050.000 dólares, quedándose con el 60% de la ficha. El contrato del delantero se extiende hasta diciembre de 2027, un detalle que le da al club de Boedo una posición negociadora sólida.
El 40% restante de los derechos económicos sigue en manos de Almagro, que ya dejó en claro su postura: pretende dos millones de dólares por ese porcentaje. En caso de que el club de la Ribera decida avanzar por la totalidad del pase, deberá abrir una negociación paralela con el Tricolor, lo que podría encarecer aún más la operación.
Mientras tanto, la institución azul y oro evalúa los pasos a seguir y define prioridades en un mercado cambiante. La reactivación de las charlas por Cuello marca una señal clara: Boca no se baja de la pelea y está dispuesto a insistir para sumar un delantero que considera clave para el proyecto deportivo que comienza a tomar forma.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario