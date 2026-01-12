Jhohan Romaña volvió a agitar el mercado con un mensaje que incomodó a San Lorenzo

Mientras tanto, las negociaciones continúan. River presentó una oferta de 2,6 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que no convenció a San Lorenzo, que pretende vender un porcentaje mayor. El Ciclón aspira a recibir cerca de cinco millones por el 80% de la ficha, lo que llevó al Millonario a reformular su estrategia.

La última alternativa incluye el compromiso de adquirir el porcentaje restante en un plazo de un año por una cifra cercana a los tres millones de dólares, además de una cláusula de penalización en caso de incumplimiento. Con este esquema, River terminaría pagando 5,6 millones por la totalidad del pase, números que comienzan a acercarse a las pretensiones de San Lorenzo y alimentan el optimismo para que la transferencia se cierre en los próximos días.