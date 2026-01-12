Jhohan Romaña volvió a agitar el mercado con un mensaje que incomodó a San Lorenzo
El defensor colombiano reposteó una frase en redes sociales en pleno interés de River y profundizó el clima de tensión mientras avanzan las negociaciones entre los clubes.
La negociación entre San Lorenzo y River por Jhohan Romaña sigue sumando capítulos y, como ocurre en muchas novelas del mercado de pases, las redes sociales se convirtieron en un escenario más del conflicto. En las últimas horas, el defensor colombiano reposteó una publicación que volvió a alimentar las versiones sobre una posible salida de Boedo y dejó al descubierto el malestar que atraviesa en su relación con la dirigencia azulgrana.
Romaña, principal objetivo de Marcelo Gallardo para reforzar una defensa que viene siendo cuestionada en el Millonario, eligió replicar una frase contundente en su cuenta de Instagram: "Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros". El mensaje, acompañado por corazones azulgranas, fue interpretado como una clara señal de enojo y rápidamente generó repercusión entre los hinchas del Ciclón, que siguen de cerca el futuro de uno de los pilares defensivos del equipo.
Según trascendió, el marcador central se siente molesto por la manera en la que se manejó públicamente su situación y considera que desde la conducción actual del club se filtraron versiones que lo dejaron mal parado ante la gente. Ese enojo sería profundo y no se descarta que el futbolista haga declaraciones públicas en las próximas horas para dar su versión de los hechos y explicar su postura frente al conflicto.
River quiere a Jhohan Romaña pero San Lorenzo no cede
No es la primera vez que Romaña utiliza sus redes para defenderse de lo que entiende como una campaña en su contra. Ya en octubre había salido a aclarar rumores vinculados a una supuesta intimación al club y una amenaza de quedar en libertad de acción. En aquel momento, expresó: "Lo quiero aclarar: nunca envié carta, nunca le haría eso a un club que me dio la mano. Hay que saber de qué lado viene la información también. Como te digo, hoy mucho orgulloso y contento por mis compañeros porque sé lo que se esfuerzan y lo que trabajan para que el barco no se hunda. Esto es de ellos, de la hinchada que siempre nos apoya y acompaña. Yo creo que juntos vamos a sacar esto adelante".
Tras un triunfo ante Atlético Tucumán, el defensor también dejó otra reflexión que volvió a tomar fuerza en este contexto: "Siempre hemos estado solos, siempre estuvimos solos, siempre peleamos solos. Damián (Ayude) y los chicos grandes han hecho un gran trabajo a la hora de que no influya tanto en el plantel".
Mientras tanto, las negociaciones continúan. River presentó una oferta de 2,6 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que no convenció a San Lorenzo, que pretende vender un porcentaje mayor. El Ciclón aspira a recibir cerca de cinco millones por el 80% de la ficha, lo que llevó al Millonario a reformular su estrategia.
La última alternativa incluye el compromiso de adquirir el porcentaje restante en un plazo de un año por una cifra cercana a los tres millones de dólares, además de una cláusula de penalización en caso de incumplimiento. Con este esquema, River terminaría pagando 5,6 millones por la totalidad del pase, números que comienzan a acercarse a las pretensiones de San Lorenzo y alimentan el optimismo para que la transferencia se cierre en los próximos días.
