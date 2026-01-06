No sigue en Boca: un grande del fútbol argentino preguntó condiciones por Frank Fabra
El lateral colombiano no seguirá en Boca y distintos equipos buscan tenerlo en este mercado de pases: todos los detalles.
San Lorenzo atraviesa días clave en su planificación deportiva de cara a lo que será la temporada 2026 dónde tiene la misión de levantar el nivel demostrado. A la espera de cerrar la venta de Elías Báez al Atlanta United, operación que representará un alivio económico, el cuerpo técnico ya advirtió que la salida será una baja sensible y que será necesario incorporar un lateral izquierdo para tener mayor competencia en el arranque del Torneo Apertura.
En ese contexto, el nombre de Frank Fabra comenzó a tomar fuerza en Boedo. En las últimas horas, desde la secretaría técnica del Ciclón se comunicaron con el entorno del futbolista colombiano para conocer condiciones y su predisposición tras haber quedado libre de Boca.
El escenario para Frank Fabra y la situación de San Lorenzo
Por el momento, no existe una oferta formal que seduzca al futbolista colombiano. Si bien San Lorenzo es un club grande del fútbol argentino, el lateral de 34 años todavía no definió si continuará su carrera en el país, en parte por respeto al Xeneize, o si optará por regresar a Colombia e intentar encontrarse con el mejor nivel posible.
En caso de analizar positivamente el proyecto deportivo y aceptar la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana, Fabra deberá reducir considerablemente sus pretensiones salariales, teniendo en cuenta el delicado presente económico que atraviesa San Lorenzo y que está en búsqueda de acomodar sus finanzas.
Más allá de los cuestionamientos que marcaron su última etapa en Boca, especialmente tras errores puntuales como la expulsión en la final de la Copa Libertadores, Fabra representa un salto de jerarquía. En diez temporadas en la Ribera disputó 244 partidos, convirtió 14 goles, dio 32 asistencias y conquistó nueve títulos, despidiéndose entre lágrimas en diciembre tras su último entrenamiento.
