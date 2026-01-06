No sigue en Boca: un grande del fútbol argentino preguntó condiciones por Frank Fabra

San Lorenzo atraviesa días clave en su planificación deportiva de cara a lo que será la temporada 2026 dónde tiene la misión de levantar el nivel demostrado. A la espera de cerrar la venta de Elías Báez al Atlanta United, operación que representará un alivio económico, el cuerpo técnico ya advirtió que la salida será una baja sensible y que será necesario incorporar un lateral izquierdo para tener mayor competencia en el arranque del Torneo Apertura.