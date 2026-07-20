Dani Olmo y el gesto de los jugadores argentinos durante la premiación: "Deben ser un ejemplo"

La escena protagonizada por el seleccionado también fue interpretada de distintas maneras una vez finalizada la ceremonia. Mientras algunos observaron el gesto como una muestra de descontento por la derrota, otros señalaron que los futbolistas aprovecharon ese momento para acercarse al sector donde se encontraban los simpatizantes argentinos que habían acompañado al equipo durante toda la Copa del Mundo.

De hecho, varios integrantes del plantel caminaron hacia una de las cabeceras del estadio para agradecer el respaldo recibido por los hinchas. Sin quitarse las medallas de subcampeones, permanecieron durante algunos minutos saludando al público, aplaudiendo y reconociendo el acompañamiento que tuvieron a lo largo del certamen, incluso después del resultado adverso en la final.

Ese gesto hacia los simpatizantes también fue captado por distintas cámaras y mostró otra de las postales que dejó el cierre del torneo. Los jugadores intercambiaron saludos con los argentinos presentes en las tribunas antes de retirarse definitivamente del campo de juego, en una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante toda la competencia.