Dani Olmo y el gesto de los jugadores argentinos durante la premiación: "Deben ser un ejemplo"
El futbolista español habló sobre la actitud que adoptó parte del plantel de la Selección argentina durante la ceremonia de premiación del Mundial 2026.
La final del Mundial 2026 dejó múltiples imágenes que trascendieron el resultado deportivo. Además de la consagración de España y la tristeza de la Selección Argentina por haber quedado a un paso del bicampeonato, la ceremonia de premiación también generó comentarios por la actitud que adoptaron varios futbolistas argentinos mientras el conjunto europeo levantaba la Copa del Mundo.
Durante el momento en que La Roja recibía el trofeo y celebraba el título, una parte importante del plantel albiceleste permaneció de espaldas al escenario principal. La escena fue registrada por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde dio lugar a distintas interpretaciones sobre el significado del gesto realizado por los dirigidos por Lionel Scaloni.
Uno de los jugadores españoles que fue consultado por esa situación fue Dani Olmo. En diálogo con la prensa durante la zona mixta posterior al encuentro, el mediocampista fue consultado acerca de la postura adoptada por los futbolistas argentinos y respondió con un mensaje centrado en la importancia del ejemplo que transmiten quienes compiten en la máxima élite del fútbol internacional.
La reacción de Dani Olmo al gesto de los jugadores argentinos de darse vuelta cuando levantaban la Copa
"No nos importa. Es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera... somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y creo que ellos también deben ser un ejemplo para todo y para bien", expresó el futbolista, evitando alimentar una controversia mayor pese a la repercusión que ya había generado la imagen.
Olmo eligió un tono moderado durante toda su respuesta. En ningún momento cuestionó directamente a los jugadores argentinos ni realizó descalificaciones, sino que aprovechó la consulta para remarcar la responsabilidad que, según su visión, tienen los futbolistas por la influencia que ejercen sobre millones de personas alrededor del mundo.
La escena protagonizada por el seleccionado también fue interpretada de distintas maneras una vez finalizada la ceremonia. Mientras algunos observaron el gesto como una muestra de descontento por la derrota, otros señalaron que los futbolistas aprovecharon ese momento para acercarse al sector donde se encontraban los simpatizantes argentinos que habían acompañado al equipo durante toda la Copa del Mundo.
De hecho, varios integrantes del plantel caminaron hacia una de las cabeceras del estadio para agradecer el respaldo recibido por los hinchas. Sin quitarse las medallas de subcampeones, permanecieron durante algunos minutos saludando al público, aplaudiendo y reconociendo el acompañamiento que tuvieron a lo largo del certamen, incluso después del resultado adverso en la final.
Ese gesto hacia los simpatizantes también fue captado por distintas cámaras y mostró otra de las postales que dejó el cierre del torneo. Los jugadores intercambiaron saludos con los argentinos presentes en las tribunas antes de retirarse definitivamente del campo de juego, en una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante toda la competencia.
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