Italia acelera por Pep Guardiola: ya hubo una reunión y le ofrecieron ser el nuevo DT

Si bien las conversaciones recién comenzaron y todavía no existe un acuerdo definitivo, aparece como el gran objetivo de la federación para encabezar el nuevo ciclo. La intención es avanzar en las próximas semanas para conocer su decisión y definir el futuro del seleccionado cuanto antes. Por ahora, el encuentro en Barcelona marcó el primer paso de una negociación que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado de entrenadores a nivel internacional.

En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Italia ya maneja otras alternativas de experiencia internacional. Entre los candidatos aparecen Roberto Mancini, quien ya condujo a la Azzurra y conquistó la Eurocopa 2021, y Andrea Pirlo, que también figura entre los nombres evaluados por los dirigentes.