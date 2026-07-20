Italia acelera por Pep Guardiola: ya hubo una reunión y le ofrecieron ser el nuevo DT
La Federación Italiana de Fútbol dio los primeros pasos para contratar al técnico español de cara a un nuevo ciclo, según medios italianos.
La Selección de Italia comenzó a delinear el futuro de su proyecto deportivo y ya apunta a uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial. Según informó Sky Italia, Pep Guardiola recibió una propuesta formal para convertirse en el próximo director técnico de la Azzurra, en una negociación impulsada por las nuevas autoridades de la Federación Italiana de Fútbol.
El medio italiano aseguró que durante el último fin de semana se produjo una reunión en Barcelona entre el entrenador español, Paolo Maldini y Leonardo, quienes integran el nuevo proyecto deportivo de la federación. El encuentro tuvo como principal objetivo presentar la propuesta y conocer la predisposición de Guardiola para asumir el desafío de conducir al seleccionado italiano.
La búsqueda de un nuevo entrenador responde a la intención de iniciar un proceso de renovación luego de varios años marcados por la irregularidad deportiva. Italia pretende reconstruir un equipo competitivo con la mirada puesta en la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, y considera que Guardiola reúne el perfil ideal para liderar ese cambio.
Italia quiere iniciar la reconstrucción de cara a 2030 con Pep Guardiola
Actualmente, el director técnico catalán se encuentra sin club luego de cerrar su exitoso ciclo al frente del Manchester City, etapa en la que conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales y consolidó uno de los proyectos futbolísticos más exitosos de los últimos años. Su situación contractual alimenta las expectativas de la dirigencia italiana, que busca aprovechar este momento para convencerlo de asumir por primera vez el mando de una selección nacional.
Además de su trayectoria como entrenador, otro de los factores que juega a favor de la negociación es el vínculo que Guardiola mantiene con el fútbol italiano. Durante el tramo final de su carrera como futbolista defendió las camisetas de Brescia y Roma, experiencia que le permitió conocer de cerca el ambiente deportivo del país y establecer relaciones que aún conserva.
Si bien las conversaciones recién comenzaron y todavía no existe un acuerdo definitivo, aparece como el gran objetivo de la federación para encabezar el nuevo ciclo. La intención es avanzar en las próximas semanas para conocer su decisión y definir el futuro del seleccionado cuanto antes. Por ahora, el encuentro en Barcelona marcó el primer paso de una negociación que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado de entrenadores a nivel internacional.
En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Italia ya maneja otras alternativas de experiencia internacional. Entre los candidatos aparecen Roberto Mancini, quien ya condujo a la Azzurra y conquistó la Eurocopa 2021, y Andrea Pirlo, que también figura entre los nombres evaluados por los dirigentes.
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