De Ginobili a Colapinto: el deporte se unió para apoyar a Messi y a la Selección tras la final
Los referentes de distintas disciplinas utilizaron las redes sociales para agradecer el recorrido de la Albiceleste luego de la derrota frente a España en la definición del Mundial 2026.
La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España provocó una profunda tristeza entre los hinchas, pero también dio lugar a una enorme muestra de reconocimiento hacia el plantel de Lionel Scaloni. Apenas terminó el partido en el MetLife Stadium, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y agradecimiento provenientes de grandes figuras del deporte argentino, que eligieron destacar el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la Copa del Mundo.
Una de las imágenes que más impacto generó fue la de Lionel Messi sentado sobre el césped, visiblemente conmovido después del pitazo final. El capitán argentino, con lágrimas en el rostro y la medalla de subcampeón colgada del cuello, protagonizó una de las postales más emotivas del cierre del torneo y despertó la reacción de referentes de distintas generaciones.
El reconocimiento de los deportistas argentinos a Messi y la Selección Argentina tras la derrota
Entre los primeros en expresarse estuvo Emanuel Ginóbili. El histórico basquetbolista, acostumbrado a vivir grandes definiciones con la camiseta argentina, compartió esa fotografía de Messi y dejó un mensaje que rápidamente tuvo miles de repercusiones. "Muy difícil no emocionarse al ver esta imagen! Gracias genio!!", escribió el exjugador de San Antonio Spurs en su cuenta de X, reflejando el sentimiento que predominó entre buena parte del deporte nacional.
También desde el básquet llegó el reconocimiento de Facundo Campazzo. El base del seleccionado argentino utilizó sus historias de Instagram para compartir la publicación oficial de la AFA en la que aparecía Messi con la medalla plateada y un mensaje de agradecimiento dirigido al capitán y al resto del plantel.
Otra de las leyendas que se sumó fue Gabriela Sabatini. La extenista publicó una historia dedicada exclusivamente al rosarino con una frase breve pero cargada de reconocimiento. "Gracias por tanto Leo Messi", escribió inicialmente. Más tarde también tuvo palabras para Lionel Scaloni, a quien le dedicó otro mensaje de afecto: "A vos, gracias eternas, dentro y fuera de la cancha. Te quiero".
Juan Martín del Potro también eligió expresar públicamente su admiración por el capitán argentino. El campeón del US Open, que en numerosas oportunidades manifestó su cercanía con Messi, compartió una publicación con otra frase sencilla, pero significativa. "Gracias por siempre Leo", escribió el tandilense para destacar la trayectoria del futbolista que volvió a liderar a la Selección en una Copa del Mundo.
Las muestras de reconocimiento también llegaron desde el automovilismo: Franco Colapinto, que horas antes había disputado el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, siguió atentamente la final y, una vez concluido el encuentro, publicó varios mensajes dirigidos tanto a Messi como al resto de los jugadores. "La de alegrías que nos diste. Gracias, gracias, gracias", escribió primero en referencia al capitán argentino. Luego amplió el reconocimiento al resto del grupo con otra publicación: "Agradecido y orgulloso. Gracias totales, dejaron siempre a Argentina en lo más alto".
Las repercusiones continuaron con otros históricos representantes del deporte nacional. Sergio "Kun" Agüero también compartió una imagen de Messi con un mensaje de apoyo, mientras que Andrés "Chapu" Nocioni destacó el esfuerzo realizado por la Selección y felicitó además a España por la obtención del campeonato. La campeona olímpica Paula Pareto también se sumó al reconocimiento mediante una publicación dedicada al capitán argentino.
Los mensajes coincidieron en un mismo concepto: más allá de la derrota en la final, el recorrido realizado por la Scaloneta volvió a despertar el orgullo del deporte argentino. Referentes de distintas disciplinas dejaron de lado sus propias competencias para agradecer el compromiso de un plantel que volvió a llevar al país hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario