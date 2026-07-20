De Ginobili a Colapinto: el deporte se unió para apoyar a Messi y a la Selección tras la final

Juan Martín del Potro también eligió expresar públicamente su admiración por el capitán argentino. El campeón del US Open, que en numerosas oportunidades manifestó su cercanía con Messi, compartió una publicación con otra frase sencilla, pero significativa. "Gracias por siempre Leo", escribió el tandilense para destacar la trayectoria del futbolista que volvió a liderar a la Selección en una Copa del Mundo.

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde el automovilismo: Franco Colapinto, que horas antes había disputado el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, siguió atentamente la final y, una vez concluido el encuentro, publicó varios mensajes dirigidos tanto a Messi como al resto de los jugadores. "La de alegrías que nos diste. Gracias, gracias, gracias", escribió primero en referencia al capitán argentino. Luego amplió el reconocimiento al resto del grupo con otra publicación: "Agradecido y orgulloso. Gracias totales, dejaron siempre a Argentina en lo más alto".

Las repercusiones continuaron con otros históricos representantes del deporte nacional. Sergio "Kun" Agüero también compartió una imagen de Messi con un mensaje de apoyo, mientras que Andrés "Chapu" Nocioni destacó el esfuerzo realizado por la Selección y felicitó además a España por la obtención del campeonato. La campeona olímpica Paula Pareto también se sumó al reconocimiento mediante una publicación dedicada al capitán argentino.

Los mensajes coincidieron en un mismo concepto: más allá de la derrota en la final, el recorrido realizado por la Scaloneta volvió a despertar el orgullo del deporte argentino. Referentes de distintas disciplinas dejaron de lado sus propias competencias para agradecer el compromiso de un plantel que volvió a llevar al país hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.