Malas noticias en Boca: se lesionó Cavani y se pierde el debut en la Copa Libertadores

Según trascendió, su evolución será evaluada día a día, pero el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo. Aún no se conoce fehacientemente una fecha de regreso a las canchas. Lo cierto es que, pese a que no está confirmada en su totalidad su ausencia, parece ser un milagro que pueda llegar.

También continúan fuera de las canchas Tomás Belmonte, Ander Herrera, Nicolás Figal y Sergio Romero, quienes siguen en proceso de recuperación. En contrapartida, el Xeneize podría contar nuevamente con Marcos Rojo, Cristian Lema, Carlos Palacios y Lucas Blondel, quienes ya recibieron el alta médica.

¿Este fue el momento en que se lesionó Cavani en Boca?

Embed ¿El momento de la LESIÓN DE #CAVANI?



Le haría perderse hasta UN MES de competencia. pic.twitter.com/xQSos513zG https://t.co/m2LsWPOQsc — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 13, 2025

Cuándo debuta Boca en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025

Boca debutará en la Copa Libertadores 2025 el próximo martes 18 de febrero a las 21:30 en Lima. La revancha será el 25 en La Bombonera, y si logra superar esta fase, jugará la tercera ronda en marzo.

La incertidumbre sobre la presencia del goleador charrúa obliga a "Pintita" a evaluar otras opciones para el ataque, mientras el club de la Ribera busca arrancar con el pie derecho su camino en el torneo continental.