Fiestón con panza: Camila Homs celebró sus 28 años rodeada del amor de su pareja, hijos y amigas
En la cuenta regresiva para recibir a su bebé con José “Principito” Sosa, la modelo organizó una celebración al aire libre que fue a todo trapo.
Cami Homs dejó en claro que atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida al celebrar sus 28 años con una reunión que dio que hablar. A tan solo días de dar a luz a su tercer hijo, el primero junto a el futbolista José “Principito” Sosa, la modelo reunió a sus hijos, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, Francesca y Bautista, a su pareja y a sus amigas más cercanas para una noche que rebalsó de emoción.
El festejo se llevó a cabo en un espacio al aire libre que combinó elegancia y clima veraniego. Luces led colgantes, mesas delicadamente armadas y una ambientación cálida hicieron que el sitio pareciera sacado de Pinterest.
Un look que se llevó todas las miradas
Fiel a su estilo, Cami apostó por un vestido corto y translúcido en tonos violetas y azules que dejaba ver su pancita de embarazo. El escote pronunciado, los hombros descubiertos y las sandalias bajas completaban un outfit cómodo, fresco y sobre todo, veraniego.
Durante la noche, una de las más especiales del año, la modelo compartió varios momentos a través de Instagram: se la vio cantando, riendo y hasta trepada a una silla en plena euforia, mientras su grupo de amigas la alentaba y registraba cada instante de felicidad.
El gesto de José Sosa que coronó el festejo
El momento más tierno apareció después de que la modelo soplara las velitas junto a su primogénita Francesca, que, fiel a su espontaneidad, aprovechó para robarse una frutilla de la torta. Fue en ese momento, cuando José Sosa se acercó para darle un beso que selló el gran presente que viven como pareja.
Días antes, él mismo le había dedicado un posteo en redes con un mensaje amoroso: "Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. ¡Feliz vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con Salud, mucho amor y paz! que seas muy feliz. ¡Te amo!".
