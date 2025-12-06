Fiestón con panza: Camila Homs celebró sus 28 años rodeada del amor de su pareja, hijos y amigas

Cami Homs dejó en claro que atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida al celebrar sus 28 años con una reunión que dio que hablar. A tan solo días de dar a luz a su tercer hijo, el primero junto a el futbolista José “Principito” Sosa, la modelo reunió a sus hijos, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, Francesca y Bautista, a su pareja y a sus amigas más cercanas para una noche que rebalsó de emoción.