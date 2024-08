El emocionante recibimiento al Maligno Torres tras el oro olímpico en su llegada a Córdoba

El recibimiento a Maligno Torres

Una multitud lo esperó ni bien pisó suelo cordobés, en especial los niños que llevaron sus cascos en busca de un autógrafo. Sorprendido con el recibimiento, el campeón olímpico expresó: “Estamos. Todo esto es una locura”.

Además, esperaba encontrarse con su familia y su hermano Francisco, que viajó desde Bolivia para estar en este momento especial. Consultado por los saludos de distintas figuras como Lionel Messi, aseguró que ya le respondió al capitán de la Selección para agradecerle el gesto. “Con el que más me escribí es con Julián (Álvarez) y un par de cantantes que es una locura, no esperaba todo esto”, afirmó.

Ante la polémica que se generó por una falsa cuenta de X (antes Twitter) a su nombre contra el jugador de hockey Gonzalo Peillat, aclaró: “Fue una tontera, yo no vi el partido y no lo conozco. Dan vuelta un poco las cosas y me quieren hacer pisar el palito”.

Maligno Torres insistió con la idea de hacer una bicicleteada en Córdoba para festejar el título, pero explicó que la organización depende si tiene que regresar a París el fin de semana para el cierre de los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, en el aeropuerto probó la torta tres leches de su mamá y aseguró que la manera de elaborarla es un secreto que ella se resiste a revelar. “No me lo quiere decir”, sostuvo.