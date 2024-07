Por qué Infantino le dio la medalla al Maligno Torres en los Juegos Olímpicos de París 2024 y qué le dijo

Además, el mandatario del entre que regula el fútbol mundial aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras al atleta argentino: "Me dijo que me lo merecía, estaba contento de haberme conocido, me habló en español", contó el cordobés de 29 años en una entrevista con la TV Pública, refiriéndose al breve intercambio que tuvo tras subir al podio.

Embed "Hoy fue una de las travesuras más grandes" dijo José Torres Gil luego de obtener la primera presea de oro para Argentina en #París2024. El "Maligno" se impuso en BMX freestyle con una puntuación de 94.82 en su primera pasada.



La clasificación final en BMX freestyle en los JJOO

José "Maligno" Torres (Argentina) - 94.82

Kieran Darren Reilly (Gran Bretaña) - 93.91

(Gran Bretaña) - 93.91 Anthony Jeanjean (Francia) - 93.76

Quién es José "Maligno" Torres Gil, el ganador de la medalla de oro en BMX en París 2024

El rider que brilló en los Juegos Olímpicos de París nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de marzo de 1995. Sin embargo, todo cambió cuando se mudó a la provincia de Córdoba, Argentina, a los 11 años de edad junto a su familia. Hijo de padres argentinos, "El Maligno" adoptó la nacionalidad poco tiempo después.

Torres ha enfrentado numerosas lesiones a lo largo de su carrera: "Tengo todo el lado izquierdo del cuerpo quebrado y operado, pero por suerte todo tiene titanio y en los escáneres de los aeropuertos no tengo problemas", contó quien a los 14 años descubrió el BMX freestyle en el Parque de las Naciones, y desde entonces se convirtió en un referente.

En 2018, Torres logró una invitación a los X Games, un evento que considera un gran logro debido a su gran exposición mediática y competencia intensa. Además, ha ganado medallas en competencias internacionales como los Simple Session 2018, los Odesur 2022 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En 2023, se convirtió en el primer argentino en obtener una medalla de oro en BMX en los X Games.