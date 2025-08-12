Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Peñarol vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores 2025.
En un desafío de alto riesgo en la Copa Libertadores 2025, Racing visitará este martes desde las 21:30 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, por el primer cruce de octavos de final. La ida será determinante. La revancha en Avellaneda definirá quién sigue en carrera hacia los cuartos de final del torneo de clubes más importante de América.
El rival no es sencillo porque atraviesa un gran momento: lidera el Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de vencer por 3-0 a Nacional en el clásico y se consagró campeón del Torneo Intermedio. El equipo dirigido por Diego Aguirre apenas perdió un partido de los últimos 21 y accedió a esta instancia tras quedar segundo en el Grupo H, detrás de Vélez.
La Academia, en cambio, llega con cierta irregularidad. En el Clausura apenas consiguió una victoria en cuatro fechas, ubicándose 12° en la Zona A con 4 puntos. En su última presentación igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, con gol de Santiago Solari. A nivel continental, sin embargo, completó una fase de grupos sólida y se quedó con el primer puesto del Grupo E.
Peñarol vs. Racing: probables formaciones
- Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
