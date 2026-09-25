Estados Unidos vs. Perú, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Estados Unidos, que viene de disputar el Mundial 2026, se enfrenta al seleccionado peruano en el primer amistoso de la fecha FIFA.
Estados Unidos y Perú juegan este sábado, desde las 17:30 (hora argentina), en el Inter&Co Stadium de Orlando, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre.
El seleccionado norteamericano afronta este encuentro como el inicio de un nuevo ciclo después de su participación en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en los octavos de final. Luego de la Copa del Mundo, Mauricio Pochettino renovó su contrato con Estados Unidos hasta 2030, por lo que continuará al frente del equipo durante el próximo ciclo mundialista.
Perú, por su parte, también atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción del brasileño Mano Menezes. La selección peruana convocó a 26 futbolistas para esta serie de amistosos y utilizará la gira como preparación para sus próximos compromisos internacionales.
El conjunto peruano, que no clasificó a la Copa del Mundo, tendrá una exigente agenda durante esta ventana internacional, ya que después de enfrentar a Estados Unidos se medirá con México, Canadá y Colombia. Para el equipo estadounidense, en tanto, este será el primero de cuatro amistosos consecutivos, antes de enfrentarse con Chile, México y Canadá.
Formaciones de Estados Unidos vs. Perú, por un amistoso internacional
- Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Malik Tillman, Gio Reyna; Damion Downs. DT: Mauricio Pochettino.
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Erick Noriega, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Jairo Concha, Bassco Soyer; Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.
Horario y televisación
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Hora: 17:30.
Estadio: Inter&Co Stadium de Orlando.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
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