Estados Unidos vs. Perú, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Pochettino renovó su contrato con Estados Unidos hasta el 2030.

El conjunto peruano, que no clasificó a la Copa del Mundo, tendrá una exigente agenda durante esta ventana internacional, ya que después de enfrentar a Estados Unidos se medirá con México, Canadá y Colombia. Para el equipo estadounidense, en tanto, este será el primero de cuatro amistosos consecutivos, antes de enfrentarse con Chile, México y Canadá.