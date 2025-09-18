Manchester City venció 2-0 a Napoli en el debut de la Champions League
Con tantos de Erling Haaland y Jérémy Doku, el conjunto inglés superó 2-0 al italiano en su estreno en la fase de grupos de la competencia.
El Manchester City debutó en la Champions League 2025/26 con un sólido triunfo 2-0 ante Napoli en Inglaterra. Con goles de Erling Haaland y Jérémy Doku, el equipo de Pep Guardiola mostró su poderío colectivo y comenzó con el pie derecho en la fase de grupos del torneo más importante de Europa.
Erling Haaland, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, abrió el marcador a los 11 minutos del segundo tiempo. Jérémy Doku, con un golazo a los 20 minutos, estiró la diferencia y selló la victoria del equipo ciudadano que fue ampliamente superior a su rival durante los 90 minutos.
Tremendo pase de Foden y mejor definición de Haaland para el 1-0 del Manchester City:
Jérémy Doku, con un tremendo golazo, estiró la ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo:
Lo que viene en la fase de grupos de la UEFA Champions League
-
Manchester City visitará a Mónaco en la segunda fecha.
Napoli, por su parte, será local ante Sporting Lisboa en Italia.
Con este arranque positivo, los de Guardiola suman confianza y se posicionan como uno de los equipos a seguir en la presente edición del torneo europeo.
Manchester City vs. Napoli: formaciones
- Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.
- Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. DT: Antonio Conte.
Manchester City vs. Napoli: otros datos
- Horario: 16:00.
- Estadio: Etihad.
- Árbitro: Felix Zwayer.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Dejá tu comentario