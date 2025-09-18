Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Manchester City vs. Napoli
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Manchester City vs. Napoli por la Champions League 2025.
La Champions League 2025/26 vuelve a tomar protagonismo y uno de los duelos más atractivos de la primera jornada tendrá lugar en Inglaterra. Este jueves desde las 16, Manchester City será anfitrión de Napoli en el Etihad Stadium en un choque que reúne a dos equipos con entrenadores de enorme prestigio y planteles cargados de talento.
El conjunto inglés llega con confianza tras golear 3-0 al Manchester United en el clásico de la Premier League, resultado que le permitió recuperar parte del terreno perdido después de dos derrotas consecutivas como local ante Brighton y Tottenham. Los dirigidos por Pep Guardiola se caracterizan por su propuesta ofensiva y buscarán trasladar esa superioridad a la máxima competición continental, donde defienden el título.
Enfrente estará un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte. El equipo del sur de Italia viene de imponerse 3-1 a Fiorentina en la Serie A, resultado que le permitió escalar en la tabla y encarar con entusiasmo este estreno europeo. También había superado a Cagliari y Sassuolo en el arranque de la liga, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque, dos atributos clave que su nuevo técnico intenta potenciar.
Los antecedentes entre ambos equipos se remontan a 2011 y 2017, con un saldo parejo: dos triunfos para el City, uno para Napoli y un empate. Esos cruces quedaron en la memoria por el alto nivel de juego y la cantidad de goles, lo que alimenta la expectativa de un espectáculo similar en esta edición.
La probable formación de Manchester City para recibir a Napoli
- Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.
La probable formación de Napoli para visitar a Manchester City
- Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. DT: Antonio Conte.
Cómo ver en vivo Manchester City vs. Napoli
El partido será transmitido por la señal de cable Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
