Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Manchester City vs. Napoli

Enfrente estará un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte. El equipo del sur de Italia viene de imponerse 3-1 a Fiorentina en la Serie A, resultado que le permitió escalar en la tabla y encarar con entusiasmo este estreno europeo. También había superado a Cagliari y Sassuolo en el arranque de la liga, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque, dos atributos clave que su nuevo técnico intenta potenciar.