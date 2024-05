Manchester City, nuevamente campeón de la Premier League

El equipo de Pep Guardiola, dónde no tuvo acción Julián Álvarez, se impuso gracias a los goles de Phil Foden, en dos oportunidades, y Rodri. Con este resultado, llegó a los 91 puntos en el torneo y dejó atrás al Arsenal, que ganó su partido ante Everton por 2-1 pero no le alcanzó teniendo en cuenta que necesitaba que los ciudadanos no sumen de a tres.