Manchester United cayó ante Brentford por 4-0 y sigue en zona de descenso
Los Diablos Rojos sufrieron una durísima derrota ante su gente por la Premier League y profundizaron su crisis futbolística.
Manchester United atraviesa un presente alarmante y este sábado sumó un nuevo capítulo a su crisis. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino sufrió una goleada por 4-0 ante Brentford en Old Trafford, por la fecha 12 de la Premier League, y continúa en zona de descenso. La derrota dejó en evidencia las dificultades futbolísticas de los Diablos Rojos, que no encuentran respuestas y siguen comprometidos en la parte baja de la clasificación.
El conjunto visitante golpeó en los momentos decisivos del primer tiempo y construyó una ventaja que terminó siendo irremontable. Callum Wilson fue el encargado de abrir el marcador a los 19 minutos y volvió a convertir a los 32 para establecer el 2-0 antes del descanso. En el complemento, Brentford aprovechó los espacios y terminó de liquidar el encuentro con los tantos de Kristoffer Ajer, a los 82 minutos, y Kevin Schade, en tiempo de descuento.
El resultado tuvo además un condimento histórico: Brentford volvió a ganar en Old Trafford después de casi 90 años, ya que su última victoria en ese estadio había sido en febrero de 1937. Una estadística que refleja la dimensión del golpe que recibió el Manchester United ante su propio público.
La derrota dejó al equipo de Pochettino en el puesto 19 de la Premier League, con apenas ocho puntos en 12 presentaciones. Los Diablos Rojos solamente tienen por debajo a Crystal Palace y necesitan empezar a sumar con urgencia para abandonar los puestos de descenso y evitar que la situación se vuelva todavía más complicada.
El entrenador argentino tampoco consigue encontrarle la vuelta al equipo desde su llegada. En sus primeras presentaciones acumuló resultados adversos y ahora recibió un golpe especialmente duro en su debut como local por el campeonato inglés. Las dificultades defensivas y la falta de respuestas futbolísticas aparecen como los principales problemas de un equipo que está muy lejos de las expectativas que genera su historia. Por su parte, Lisandro Martínez fue titular en el Manchester United, pero fue reemplazado durante el entretiempo por Luke Shaw. El defensor argentino tampoco pudo evitar una nueva caída de un equipo que volvió a sufrir demasiado en su propia área.
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