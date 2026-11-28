El entrenador argentino tampoco consigue encontrarle la vuelta al equipo desde su llegada. En sus primeras presentaciones acumuló resultados adversos y ahora recibió un golpe especialmente duro en su debut como local por el campeonato inglés. Las dificultades defensivas y la falta de respuestas futbolísticas aparecen como los principales problemas de un equipo que está muy lejos de las expectativas que genera su historia. Por su parte, Lisandro Martínez fue titular en el Manchester United, pero fue reemplazado durante el entretiempo por Luke Shaw. El defensor argentino tampoco pudo evitar una nueva caída de un equipo que volvió a sufrir demasiado en su propia área.