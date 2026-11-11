Bombazo en Europa: Mauricio Pochettino, a un paso de ser nuevo DT del Manchester United
El club inglés busca un reemplazante para Michael Carrick y tiene al argentino, que dirige a la Selección de Estados Unidos, como principal candidato.
La crisis futbolística del Manchester United podría provocar un cambio importante en el banco de suplentes. La dirigencia del conjunto inglés tendría decidido ponerle fin al ciclo de Michael Carrick y ya trabaja en la llegada de Mauricio Pochettino, quien aparece como el principal candidato para asumir la conducción del equipo.
El entrenador argentino, actualmente al frente de la Selección de Estados Unidos, habría avanzado en las conversaciones con los dirigentes británicos y estaría cerca de acordar su desembarco en Old Trafford.
Manchester United negocia por Mauricio Pochettino
La continuidad de Carrick quedó comprometida por una serie de resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas. El exmediocampista había comenzado como interino y, después de conseguir algunos buenos resultados, recibió la confirmación para continuar al frente del plantel. Sin embargo, el rendimiento del equipo no logró sostenerse y la conducción del club comenzó a evaluar alternativas para cambiar el rumbo deportivo.
En ese escenario, Poch ganó terreno por su experiencia en el fútbol inglés. El argentino dejó una buena imagen durante su etapa en Tottenham Hotspurs y también tuvo un paso por Chelsea, dos antecedentes que lo convierten en una opción conocida dentro de la Premier League de Inglaterra.
La cláusula que Manchester United debería pagar para contratarlo
Uno de los principales obstáculos para concretar la operación es el contrato que une al entrenador con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF). Pochettino renovó recientemente su vínculo por cuatro temporadas, pero el acuerdo contempla una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Esa cifra no representaría un impedimento económico para los Diablos Rojos.
Según informó The Athletic, los dirigentes ingleses ya establecieron contactos con el entorno del entrenador para avanzar en las condiciones contractuales. Una vez resueltos esos detalles, el club estaría dispuesto a ejecutar la cláusula y formalizar su contratación. El procedimiento también implicaría resolver previamente la salida de Carrick, quien dejaría su cargo para darle lugar al nuevo ciclo del director técnico argentino.
Los números de Mauricio Pochettino en la Selección de Estados Unidos
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Partidos dirigidos: 35.
Victorias: 22.
Empates: 2.
Derrotas: 11.
Títulos: ninguno.
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