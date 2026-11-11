Bombazo en Europa: Mauricio Pochettino, a un paso de ser nuevo DT del Manchester United

Manchester United negocia por Mauricio Pochettino

La continuidad de Carrick quedó comprometida por una serie de resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas. El exmediocampista había comenzado como interino y, después de conseguir algunos buenos resultados, recibió la confirmación para continuar al frente del plantel. Sin embargo, el rendimiento del equipo no logró sostenerse y la conducción del club comenzó a evaluar alternativas para cambiar el rumbo deportivo.