La decisión de Manchester United con Mason Greenwood tras el retiro de cargos por abuso sexual

"La investigación interna ha terminado y es probable que Greenwood se reincorpore. Mason no ha ocultado su deseo de volver a hacer lo que mejor sabe hacer. Ya cuenta con el respaldo de los jugadores y el entrenador Erik ten Hag. Solo está esperando la luz verde", informó una fuente del United.

Lo que todavía no tienen claro en el Manchester United es si Greenwood regresará a los entrenamientos del primer equipo o comenzará con un Sub-23, porque el United no quiere cederlo a otro equipo de la Premier y Greenwood no desea irse al extranjero.

El delantero jugó por última vez con el Manchester United en la Premier League el 22 de enero de 2022, luego fue apartado de Old Trafford, sus compañeros dejaron de seguirlo en redes sociales y empresas como Nike o EA Sports rompieron sus relaciones comerciales con él.

mason greenwood 1.jpg

mason greenwood 2.jpg

El último comunicado del Manchester United sobre Greenwood

“Después de que se hayan retirado todos los cargos contra Mason Greenwood en febrero de 2023, Manchester United llevó a cabo una investigación exhaustiva con respecto a las acusaciones efectuadas contra el futbolista“.

“Manchester United tiene responsabilidades con Mason, porque es un jugador que está en el club desde los siete años de edad. La fase de averiguación de los hechos de nuestra investigación ya terminó, y ahora nos encontramos en las etapas finales para tomar una decisión con respecto al futuro del futbolista”.

“Contrariamente a las especulaciones de los medios de comunicación, esta decisión aún no fue tomada y sigue siendo objeto de deliberación interna. Cuando se llegue a una resolución, la misma será comunicada y explicada a las partes interesadas“.