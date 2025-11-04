Mandaron al frente a Sofi Martínez y revelaron de qué equipo grande es hincha

"Los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son. Yo quiero saber de qué cuadro es Sofi Martínez y no me doy cuenta", indicó Momi, para que Talledo disparara: "¿Sofi Martínez? De Boca".

Entre risas y sorpresas, el conductor Nico Occhiato retó a su compañero por "sacar de closet" a la periodista, y fue entonces que el streamer intentó arreglarla. "Es que tiene cara de bostera", argumentó.

sofi martinez

Hasta el momento, la periodista y participante de MasterChef Celebrity no dijo nada al respecto, más allá de que el segmento fue motivo de debate en las redes sociales.