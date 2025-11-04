Mandaron al frente a Sofi Martínez y revelaron de qué equipo grande es hincha
Uno de los compañeros de la periodista deportiva habló de más y dijo en vivo el supuesto cuadro de su colega.
El cuadro por el que hinchan los periodistas deportivos ha sido un tema tabú durante muchos años, siendo pocos los comunicadores que deciden revelar el equipo de sus amores, y pese al hermetismo que mantienen muchos, hay casos como el de Sofi Martínez que parecen salir a la luz de la forma menos esperada.
La joven periodista deportiva, que suele ser una cara muy conocida a la hora de las coberturas de la Selección Argentina y que viene incursionando también el rubro espectáculos, de momento nunca dijo por qué equipo hincha.
Pero al parecer, su reciente llegada a MasterChef Celebrity, y su previo paso por el stream de Telefe le jugaron una mala pasada, ya que uno de sus compañeros, Santi Talledo pareció mandarla al frente, aunque luego intentara hacerse el distraído.
El streamer y actor trabajó junto a Sofi y Momi Giardina en las reacciones de La Voz Argentina. Y este martes, en el programa de LUZU, lanzó casi sin querer una bomba que no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Fue en el contexto de la visita de Davo Xeneize, influencer hincha de Boca, que en LUZU debatían sobre el porqué del hermetismo de los comunicadores respecto a sus colores.
"Los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son. Yo quiero saber de qué cuadro es Sofi Martínez y no me doy cuenta", indicó Momi, para que Talledo disparara: "¿Sofi Martínez? De Boca".
Entre risas y sorpresas, el conductor Nico Occhiato retó a su compañero por "sacar de closet" a la periodista, y fue entonces que el streamer intentó arreglarla. "Es que tiene cara de bostera", argumentó.
Hasta el momento, la periodista y participante de MasterChef Celebrity no dijo nada al respecto, más allá de que el segmento fue motivo de debate en las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario