El supuesto plan de Lionel Scaloni para convencer a Di María de jugar su último Mundial con la Selección
El entrenador campeón del mundo planea llamar a "Fideo" para convencerlo de jugar el Mundial 2026. El técnico quiere un "The Last Dance" del ídolo con la Albiceleste.
El ciclo de Ángel Di María en la Selección Argentina podría no haber terminado. Según Damián “Talibán” Iribarren, Lionel Scaloni prepara un llamado al rosarino para tentarlo a jugar el Mundial 2026. La idea es ofrecerle una despedida histórica, en lo que sería su “última danza” con la camiseta celeste y blanca.
El reconodido periodista contó esta sorprendente versión durante el programa Lape Club Social, que conduce Sergio Lapegüe por América TV. Allí aseguró que en las próximas horas el entrenador Lionel Scaloni realizará un sondeo directo con Di María para intentar convencerlo de disputar una última Copa del Mundo.
“A mí me confirman que en las próximas horas va a haber un sondeo y un llamado a un futbolista para tratar de convencerlo de que pueda jugar el próximo Mundial”, anunció Iribarren en vivo. Tras mantener el suspenso por unos segundos, el periodista reveló el nombre del jugador en cuestión: Ángel Di María, el héroe de las finales que marcaron la era dorada del fútbol argentino.
Lapegüe acompañó la noticia con una frase que rápidamente se viralizó: “Quieren que sea The Last Dance, su última danza”, en referencia a una despedida mundialista para el rosarino, autor de goles decisivos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Di María disputó su último partido con la Selección Argentina el 14 de julio de 2024, en la final de la Copa América ante Colombia, celebrada en Miami. Aquella noche, tras la consagración, el futbolista anunció oficialmente su retiro del equipo nacional, cerrando un ciclo histórico con más de una década de éxitos y el tercer puesto en presencias en la historia albiceleste.
Sin embargo, su gran nivel en Rosario Central, donde el equipo lidera la tabla anual y ya aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores, reavivó la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo una vez más defendiendo los colores del seleccionado.
Desde el entorno del cuerpo técnico aseguran que Scaloni mantiene una relación cercana con Di María y que la intención del entrenador sería proponerle un regreso especial, orientado a una última etapa con la Selección rumbo al Mundial 2026.
Aunque no existe confirmación oficial, la posibilidad de un “The Last Dance” para Fideo emociona tanto a los fanáticos como a sus propios compañeros, que consideran que su liderazgo y experiencia serían fundamentales en el plantel. Si finalmente acepta, el regreso de Di María podría convertirse en una de las noticias más resonantes del año para la Scaloneta, que ya prepara su próxima gira internacional y sueña con una despedida a la altura de una leyenda.
