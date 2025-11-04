El supuesto plan de Lionel Scaloni para convencer a Di María de jugar su último Mundial con la Selección

Sin embargo, su gran nivel en Rosario Central, donde el equipo lidera la tabla anual y ya aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores, reavivó la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo una vez más defendiendo los colores del seleccionado.

Desde el entorno del cuerpo técnico aseguran que Scaloni mantiene una relación cercana con Di María y que la intención del entrenador sería proponerle un regreso especial, orientado a una última etapa con la Selección rumbo al Mundial 2026.

Aunque no existe confirmación oficial, la posibilidad de un “The Last Dance” para Fideo emociona tanto a los fanáticos como a sus propios compañeros, que consideran que su liderazgo y experiencia serían fundamentales en el plantel. Si finalmente acepta, el regreso de Di María podría convertirse en una de las noticias más resonantes del año para la Scaloneta, que ya prepara su próxima gira internacional y sueña con una despedida a la altura de una leyenda.