La emoción del árbitro designado para dirigir la final del Mundial 2026 Argentina-España

Slavko Vini Appointed as Official Referee for the FIFA World Cup Final Between Spain and Argentina



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El mal recuerdo de Slavko Vinic dirigiendo a la Argentina en un Mundial

Para Vinic será una nueva oportunidad de dirigir un partido de máxima trascendencia dentro del fútbol internacional. A sus 46 años acumula una extensa trayectoria en competencias organizadas por la UEFA y la FIFA.

La Selección Argentina ya conoce al árbitro esloveno. Durante el Mundial de Qatar 2022 fue el encargado de dirigir el debut de la Albiceleste frente a Arabia Saudita, un encuentro que terminó con la sorpresiva derrota por 2-1 del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En aquel compromiso también tuvo una participación relevante el sistema VAR, que intervino para anular dos goles convertidos por el seleccionado argentino durante la primera etapa.

Más allá de ese antecedente, Vinic construyó una destacada carrera internacional arbitrando encuentros de enorme importancia. Entre ellos aparecen la semifinal de la UEFA Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024, disputada por Real Madrid y Borussia Dortmund.

Ahora tendrá por delante el desafío más importante de su trayectoria: conducir la final de una Copa del Mundo entre dos selecciones que llegan atravesando un gran momento futbolístico.