La emoción del árbitro designado para dirigir la final del Mundial 2026 Argentina-España
El árbitro esloveno fue confirmado por la FIFA para impartir justicia en el partido decisivo del Mundial 2026 y no pudo contener la emoción al escuchar su nombre.
La FIFA confirmó oficialmente quién será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y la noticia estuvo acompañada por una escena cargada de emoción. El árbitro esloveno Slavko Vinic fue designado para impartir justicia en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo y reaccionó con lágrimas al enterarse de la decisión.
La designación se anunció durante una reunión organizada por el Comité de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, una de las máximas referencias del arbitraje internacional y responsable del área dentro del organismo.
Fue el propio Collina quien comunicó la elección frente al resto de los jueces que participaron del Mundial. Antes de revelar el nombre del elegido, destacó el significado que representa conducir una final de la Copa del Mundo. "Dirigir con tiras doradas es algo hermoso. Estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Es hermoso y absolutamente genial. También es grandioso que el árbitro será Slavko (Vini)", expresó.
Apenas escuchó su nombre, el experimentado árbitro esloveno no pudo contener la emoción. Visiblemente conmovido, rompió en llanto y de inmediato abrazó a sus asistentes, los también eslovenos Toma Klannik y Andra Kovai, quienes integrarán la terna arbitral durante la definición. Después de unos instantes, Vini logró serenarse y se acercó hasta Collina, quien le entregó la camiseta oficial que utilizará durante el encuentro decisivo del domingo.
El equipo arbitral estará integrado además por el jordano Adham Makhadmeh como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf cumplirá funciones como asistente de reserva.
El mal recuerdo de Slavko Vinic dirigiendo a la Argentina en un Mundial
Para Vinic será una nueva oportunidad de dirigir un partido de máxima trascendencia dentro del fútbol internacional. A sus 46 años acumula una extensa trayectoria en competencias organizadas por la UEFA y la FIFA.
La Selección Argentina ya conoce al árbitro esloveno. Durante el Mundial de Qatar 2022 fue el encargado de dirigir el debut de la Albiceleste frente a Arabia Saudita, un encuentro que terminó con la sorpresiva derrota por 2-1 del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En aquel compromiso también tuvo una participación relevante el sistema VAR, que intervino para anular dos goles convertidos por el seleccionado argentino durante la primera etapa.
Más allá de ese antecedente, Vinic construyó una destacada carrera internacional arbitrando encuentros de enorme importancia. Entre ellos aparecen la semifinal de la UEFA Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024, disputada por Real Madrid y Borussia Dortmund.
Ahora tendrá por delante el desafío más importante de su trayectoria: conducir la final de una Copa del Mundo entre dos selecciones que llegan atravesando un gran momento futbolístico.
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