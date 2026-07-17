Joan Laporta palpitó la final entre España y Argentina: "Tenemos mejor equipo"

Acto seguido también se animó a anticipar el desenlace del partido. "Ganará, ganará", expresó convencido, ratificando su confianza en el seleccionado español. Las palabras del presidente del Barcelona también reflejan el fuerte protagonismo que tienen varios futbolistas del club catalán dentro del plantel nacional.

En la actual selección española, jugadores formados en La Masía como Pau Cubarsí y Lamine Yamal ocupan un lugar central dentro del proyecto deportivo, mientras que otros futbolistas vinculados al conjunto azulgrana también integran la base del equipo.

España buscará este domingo conquistar su segunda Copa del Mundo frente a una Argentina que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 y seguir ampliando una de las etapas más exitosas de su historia.