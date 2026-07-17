Joan Laporta palpitó la final entre España y Argentina: "Tenemos mejor equipo"
Desde Nueva York, el presidente del Barcelona respaldó a la selección española y aseguró que el desempeño del árbitro puede ser un factor determinante.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo al mundo del fútbol y también moviliza a distintas personalidades vinculadas al deporte. En las horas previas al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, Joan Laporta se refirió al esperado duelo y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión al mencionar la importancia que, según su visión, tendrá la actuación del árbitro.
El presidente del Barcelona se encuentra en Nueva York, ciudad que concentra buena parte de la atención mediática antes de la definición que se disputará en el MetLife Stadium. Allí fue abordado por periodistas de El Partidazo de COPE, quienes le consultaron por su pronóstico para el partido entre el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y el seleccionado español.
Sin dudarlo, el máximo dirigente azulgrana manifestó su respaldo a España, aunque aclaró que considera que el desarrollo del encuentro estará condicionado por el trabajo del equipo arbitral. "Si el árbitro es un árbitro que se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se tiene que imponer", afirmó Laporta durante la entrevista.
La frase despertó rápidamente diferentes interpretaciones debido a la intensidad con la que suele disputar los encuentros la Selección argentina, vigente campeona del mundo y nuevamente instalada en una final mundialista.
Joan Laporta dejó una frase sobre el arbitraje que generó repercusión
Más allá de esa reflexión, Laporta no ocultó su confianza en el conjunto conducido por Luis de la Fuente y se mostró optimista respecto de las posibilidades de conquistar el título. Durante una charla mantenida con el periodista Juanma Castaño en plena Quinta Avenida de Nueva York, el dirigente fue consultado nuevamente sobre sus preferencias y respondió sin rodeos. "Yo ya me pronuncié. Con España", aseguró.
Acto seguido también se animó a anticipar el desenlace del partido. "Ganará, ganará", expresó convencido, ratificando su confianza en el seleccionado español. Las palabras del presidente del Barcelona también reflejan el fuerte protagonismo que tienen varios futbolistas del club catalán dentro del plantel nacional.
En la actual selección española, jugadores formados en La Masía como Pau Cubarsí y Lamine Yamal ocupan un lugar central dentro del proyecto deportivo, mientras que otros futbolistas vinculados al conjunto azulgrana también integran la base del equipo.
España buscará este domingo conquistar su segunda Copa del Mundo frente a una Argentina que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 y seguir ampliando una de las etapas más exitosas de su historia.
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