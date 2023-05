El joven agredido por Manu Urcera rompió el silencio: la frase que desató el escándalo

"Yo soy hincha fanático de Vélez y de Fabián Cubero y jamás le faltaría el respeto a su ex mujer y sus hijas. Le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Me salió en el momento y me arrepiento”, explicó luego en el programa Socios del Espectáculo por el eltrece.

POR PRIMERA VEZ ROMPE EL SILENCIO RAMIRO, EL FAN QUE ACUSA A MANUEL URCERA POR VIOLENCIA EN EL TC

Y sumó: "Cuando le digo eso y estaba al lado de él, me dice ‘me estás agarrando para la joda’. Le dije que no, le pedí disculpas, le dije que le quise hacer un chiste y me salió mal, le volví a pedir perdón, pero él me agarró la remera y vinieron los de seguridad que nos separaron”.

“Le dije al de seguridad que no le quise faltar el respeto, que me disculpe porque nunca quise decirle nada malo. Le grité que me disculpe si le falte el respeto, mientras él iba en una patineta a 10 metros. Cuando vuelve, viene con los de seguridad, yo voy le doy mi mano derecha, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él y con la derecha me pega en la pera”, continuó.

Y agregó: “Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla que estaba al costado. Mis amigos estaban, y yo les quiero agradecer al doctor (el abogado Fernando) Burlando y a Juan Triverio, ellos me dieron esta mano para poder yo decir mi verdad porque estoy teniendo muchos problemas, también problemas laborales. Tengo que volver a trabajar con esta situación y es difícil”.

Ramiro indicó que, producto del violento episodio, sufrió "cuatro puntos en la cabeza" y también aseguró que perdió parte de la dentadura. "Según mis amigos, yo perdí el conocimiento en el momento. Pero en mi cabeza no”, cerró.