Reapareció Santi Maratea con una encuesta sobre la colecta, pero no obtuvo las respuestas esperadas

"Antes de poner los links, respondan con honestidad", consultó Maratea, y luego puso las opciones "ya puse y voy a volver a poner", "ya pusee y no voy a volver a poner", "no puse pero ahora sí voy a poner" y "no puse ni pondré".

Llamativamente, la última opción, la de no poner ni antes ni ahora ni nunca, era al comienzo la alternativa más votada.

La colecta de Santi Maratea para Independiente ya superó los 700 millones de pesos

Horas antes de lanzar la encuesta, el influncer celebró en las redes sociales que la colecta había superado los 700 millones de pesos, lo que significa un avance para abonar parte de la deuda que tiene Independiente.

"Con 700 millones ya podemos pagar más del 50% de la deuda con el América de México. Si 25mil personas ponen $4.000 llegamos a 800 millones y ya tendríamos saldada el 60% de la deuda. Les dejo link", escribió Maratea en Twitter.

