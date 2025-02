Maravilla Martínez y la revancha con Botafogo por la Recopa: "No nos confiamos"

A pesar del triunfo en el primer partido, el atacante dejó en claro que el equipo no especulará: "Nosotros no nos confiamos con el resultado en la ida. Tenemos en la cabeza que tenemos que salir a ganar de vuelta. Tratamos de pensar que estamos 0-0 y jugar como siempre lo hacemos".

Embed "NOSOTROS SIEMPRE DECIMOS EN LA CONMEBOL #RECOPA." Maravilla Martínez habló sobre el deseo de todo Racing.



#ESPNEquipoFutbol | #DisneyPlus pic.twitter.com/q1o2dEjMZ3 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2025

Martínez también se refirió a la propuesta para el encuentro en Brasil y aseguró que el equipo mantendrá su identidad: “Gustavo no va a cambiar la forma de jugar. Siempre que enfrentamos a equipos brasileños lo hacemos de la misma manera. Después podés ganar o perder, pero ya tenemos una identidad y vamos a tratar de seguir de la misma manera", explicó.

Por otro lado, el delantero aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas: “A la gente quiero agradecerle por el apoyo. Esto no se juega seguido y en todos lados hay una camiseta de Racing. Ojalá que mañana podamos darle una alegría".

recopa sudamericana trofeo.jpg

En cuanto a su presente futbolístico, se refirió a las comparaciones con otros delanteros de la liga argentina y recordó su propio camino hasta llegar a Racing. “Me comparo con otros delanteros como Cavani, Borja y Ávalos, son todos de selección, son muchísimo mejores que yo. Solamente tuve este año bueno, hice goles en otros clubes, pero ellos tuvieron toda su carrera buena”, sostuvo.

“Mi amigo, que es mi representante, me dio una mano siempre. Cuando estaba en la cárcel me dijo que podía jugar a la pelota. Me llevó a un club, quedé y desde ahí estamos juntos. Me recomendó ir a Paraguay para mostrarme, ahí le gané una final a Costas”, relató, haciendo mención a su dura historia de vida y cómo logró salir adelante gracias al fútbol.

maravilla martinez.jpg

Por último, dejó una reflexión sobre su presente: “Disfruto de este momento, sé que costó mucho y no ha sido fácil. Quizás el día de mañana, cuando me siente en casa, me voy a dar cuenta de todo lo que hice con mi vida. Más allá de las copas en Racing, nunca me imaginé jugar acá. Todavía no caigo", concluyó.

Martínez, quien hace diez años estuvo preso por un crimen que no cometió, logró rearmar su vida y hoy es una de las piezas clave del equipo que buscará hacer historia en Brasil.