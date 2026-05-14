Botafogo se podría ir al descenso por irregularidades en el pase de Thiago Almada
El conjunto brasileño le debe 25 millones de dólares al Atlanta United y, de no saldar la deuda en el corto plazo, podría recibir una dura sanción que lo comprometería seriamente en el Brasileirão.
El presente del Botafogo se vio sacudido por una noticia extradeportiva vinculada a una de sus antiguas figuras. A pesar de que Thiago Almada ya se encuentra consolidado en el fútbol europeo y disfrutando su presente en Atlético Madrid, ciertas irregularidades administrativas en su transferencia desde la MLS hacia Brasil salieron a la luz, poniendo al club carioca en una situación límite.
El conflicto surge a partir de los 25 millones de dólares que el "Fogão" todavía le debe al Atlanta United, club desde el cual llegó el mediocampista argentino a Río de Janeiro en julio de 2024. Tras su paso por ese país, el campeón del mundo saltó al Olympique de Lyon —ambos clubes pertenecientes al grupo Eagle Football Holdings— y, a mediados de 2025, se convirtió en futbolista del Colchonero. En el conjunto español, el exfutbolista de Vélez acumuló 4 goles y 2 asistencias en 39 partidos durante la actual temporada, pero su pasado administrativo en Sudamérica ahora amenaza la estabilidad de su antiguo equipo.
Según información de TNT Sports, las autoridades del fútbol brasileño han otorgado un plazo de 90 días para regularizar la situación financiera. En caso de incumplimiento, la sanción sería deportiva y directa:
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Quita de puntos: Se le penalizaría con la pérdida de 6 puntos en el Brasileirão.
Zona roja: Este castigo haría que el equipo caiga al anteúltimo puesto de la tabla, ubicándolo en zona de descenso a la segunda categoría.
Situación actual: Botafogo marcha decimosegundo con 18 unidades (5 victorias, 3 empates y 6 derrotas). Perder 6 puntos sería un golpe difícil de revertir pese a que aún restan 24 fechas por disputarse.
El exitoso paso de Thiago Almada por Botafogo
Más allá de este conflicto legal, el paso de Thiago Almada por el club fue breve pero sumamente exitoso en términos deportivos. El volante recaló en Río en julio de 2024 y, en apenas unos meses, registró 26 presencias, 3 goles y 2 asistencias. Durante ese período, fue una pieza clave para que el Botafogo se consagrara campeón del Brasileirão y de la Copa Libertadores de aquel año, antes de despedirse en la Copa Intercontinental disputada en Qatar.
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