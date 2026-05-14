Botafogo se podría ir al descenso por irregularidades en el pase de Thiago Almada

El conflicto surge a partir de los 25 millones de dólares que el "Fogão" todavía le debe al Atlanta United, club desde el cual llegó el mediocampista argentino a Río de Janeiro en julio de 2024. Tras su paso por ese país, el campeón del mundo saltó al Olympique de Lyon —ambos clubes pertenecientes al grupo Eagle Football Holdings— y, a mediados de 2025, se convirtió en futbolista del Colchonero. En el conjunto español, el exfutbolista de Vélez acumuló 4 goles y 2 asistencias en 39 partidos durante la actual temporada, pero su pasado administrativo en Sudamérica ahora amenaza la estabilidad de su antiguo equipo.