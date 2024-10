Marcelo Bielsa rompió el silencio sobre las acusaciones de Luis Suárez: "Mi autoridad queda afectada"

En el marco de este mal clima interno, el conjunto charrúa perdió este viernes nada menos que ante el equipo que llegaba último en la tabla de posiciones y que hasta esta jornada no había ganado, ratificando que la crisis fuera de la cancha se trasladó adentro.

Consultado de forma directa por las declaraciones del "Pistolero", el entrenador argentino aseguró que los dichos no tuvieron "ninguna influencia" en el mal partido de Uruguay. "Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica como jugamos", afirmó.

"No ignoro todo lo que pasó y mi autoridad queda afectada", reconoció Bielsa para sorpresa de muchos. Aunque, insistió: "No alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico fue igual que siempre. Todos actuamos con máxima seriedad, pero no ignoro todo lo que pasó".

En cuanto a las charlas que habría mantenido con referentes del plantel, el "Loco" señaló: "Las preguntas que me pueden hacer sobre las reuniones corresponden al ámbito privado y yo no voy a responder del contenido de los encuentros que se dieron".

En cuanto al análisis de la derrota de este viernes, el DT rosarino explicó: "Uruguay tiene jugadores e individualidades para generar situaciones de peligro. Sinceramente me siento responsable que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas que creamos en el último período sea baja".

"Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú no creo peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras", reconoció el entrenador.

Sostuvo Bielsa que "era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo es la misma, la valoración es la misma que haber perdido o empatado", y añadió: "No crear peligro es algo que define la actuación como que no fue positiva".