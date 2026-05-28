La Justicia tomó una decisión sobre la posible quiebra de San Lorenzo

El origen de la deuda: ¿Qué le reclaman a San Lorenzo?

La disputa legal se originó por el reclamo de una cifra cercana a los U$S 4.500.000 por parte de AIS Investment Fund, un fondo radicado en Luxemburgo.

El pase de Gaich como garantía: La causa se inició luego de que este fondo financiara parte de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA de Moscú en el año 2020.

Destino del dinero: Aquellos fondos otorgados a la institución fueron destinados a cubrir gastos corrientes del club, entre los cuales se destacaron los costosos fichajes de los hermanos mellizos Ángel y Óscar Romero en 2019.

Los intereses: Si bien el monto original de la operación rondaba los U$S 3.9 millones, la falta de pago y la acumulación de intereses a lo largo de los años terminaron elevando la deuda total a los U$S 4.5 millones que se disputan en la actualidad.

El comunicado de San Lorenzo en sus redes sociales

"El juez subrogante Guillermo Mario Pesarini del Juzgado Comercial 22 resolvió esta mañana desestimar el pedido de quiebra que pesaba sobre el Club. Esta resolución fue el resultado de largas negociaciones que inició esta Comisión Directiva Transitoria encabezada por su presidente Sergio Costantino, el vicepresidente Marcelo Vázquez y cuerpo de abogados con dicho fondo y significa una noticia satisfactoria para el bienestar institucional de San Lorenzo", informó el club de Boedo.