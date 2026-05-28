La Justicia tomó una decisión sobre la posible quiebra de San Lorenzo
El fallo, firmado por el juez subrogante Guillermo Mario Pesaresi del Juzgado Comercial n.º 22, calificó el pedido de quiebra y sorprendió a todos.
San Lorenzo recibió una bocanada de aire fresco en medio de su complejo panorama financiero. Pese a haber acordado de palabra con un fondo de Luxemburgo para levantar el pedido de quiebra, las novedades más importantes llegaron directamente desde los tribunales. La Justicia desestimó de forma contundente la solicitud de quiebra presentada por el fondo suizo AIS, calificando el accionar de la entidad financiera como un posible “abuso del derecho”.
El fallo fue firmado por el juez subrogante Guillermo Mario Pesaresi, a cargo del Juzgado Comercial n.º 22. En sus fundamentos, el magistrado derribó los argumentos del demandante al sostener que el club de Boedo no se encuentra en estado de cesación de pagos y remarcó que la institución posee el patrimonio, los bienes y los activos suficientes para afrontar sus obligaciones.
Además de respaldar la solvencia patrimonial del Ciclón, la Justicia declaró la inexistencia y, complementariamente, la nulidad de los documentos que sustentaban la solicitud del fondo extranjero. La sentencia expone que el acreedor ya tenía un juicio ejecutivo en marcha contra el club, el cual incluía embargos y fondos retenidos. Según el fallo, el juzgado consideró que utilizar un pedido de quiebra como una mera herramienta de presión para apurar un cobro "desnaturaliza" por completo el sentido del proceso concursal.
El origen de la deuda: ¿Qué le reclaman a San Lorenzo?
La disputa legal se originó por el reclamo de una cifra cercana a los U$S 4.500.000 por parte de AIS Investment Fund, un fondo radicado en Luxemburgo.
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El pase de Gaich como garantía: La causa se inició luego de que este fondo financiara parte de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA de Moscú en el año 2020.
Destino del dinero: Aquellos fondos otorgados a la institución fueron destinados a cubrir gastos corrientes del club, entre los cuales se destacaron los costosos fichajes de los hermanos mellizos Ángel y Óscar Romero en 2019.
Los intereses: Si bien el monto original de la operación rondaba los U$S 3.9 millones, la falta de pago y la acumulación de intereses a lo largo de los años terminaron elevando la deuda total a los U$S 4.5 millones que se disputan en la actualidad.
El comunicado de San Lorenzo en sus redes sociales
"El juez subrogante Guillermo Mario Pesarini del Juzgado Comercial 22 resolvió esta mañana desestimar el pedido de quiebra que pesaba sobre el Club. Esta resolución fue el resultado de largas negociaciones que inició esta Comisión Directiva Transitoria encabezada por su presidente Sergio Costantino, el vicepresidente Marcelo Vázquez y cuerpo de abogados con dicho fondo y significa una noticia satisfactoria para el bienestar institucional de San Lorenzo", informó el club de Boedo.
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