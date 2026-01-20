Marcelo Gallardo pierde a un titular para el debut de River en el Torneo Apertura

En cuanto a Armani, el arquero cumplirá el mismo sábado los 21 días de recuperación tras el desgarro que sufrió en el gemelo derecho y que lo dejó afuera de los amistosos. En ambos partidos estuvo el juvenil Santiago Beltran, de gran actuación, debido a que Ezequiel Centurión también está lesionado.

El arquero campeón del mundo llegaría con los tiempos justos para estar presente en el partido ante Barracas, aunque restará conocer si Gallardo le devuelve el puesto y lo arriesga; o si, teniendo en cuenta las buenas actuaciones de Beltrán, decide preservarlo.

El probable equipo de River para el debut en el Torneo Apertura 2026

Aún con varios interrogantes, el posible equipo sería: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina o Kevin Castaña; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maxi Salas.