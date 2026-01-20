Marcelo Gallardo pierde a un titular para el debut de River en el Torneo Apertura
Mientras Franco Armani sigue en duda, uno de los futbolistas predilectos del "Muñeco" quedó descartado para el partido del sábado.
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se encuentra craneando el equipo para el esperado debut en el Torneo Apertura 2026, el sábado ante Barracas Central; y más allá de la expectativa por conocer si utilizará a sus tres refuerzos del presente mercado de pases, parece descartado un de sus habituales temporadas.
El "Millonario" viene de una ardua pretemporada de cara al inicio de un año particular, que lo tendrá sin competir en la Copa Libertadores; y tuvo dos amistosos en los que, si bien estuvo lejos de brillar, al menos conservó el invicto y hasta no le marcaron goles.
Las novedades, tanto en el triunfo 1-0 ante Millonarios como en la victoria por penales ante Peñarol, fueron las ausencias de Franco Armani y Marcos Acuña, los campeones del mundo que son parte de la columna vertebral del equipo del "Muñeco". Mientras el arquero llegaría con lo justo, el lateral izquierdo sufrió un traumatismo en el pie y quedó descartado para el sábado.
El "Huevo" se perdió la pretemporada completa por un pisotón sufrido ante Racing, el 24 de noviembre del año pasado. Tuvo que someterse a una puesta a punto más liviana, con trabajos de kinesiología y sin fútbol, por lo que será baja el sábado: su lugar lo ocupará el refuerzo Matías Viña, de gran presentación en el último amistoso de River.
El neuquino, además, transitó la pretemporada con el drama familiar por la desaparición de su hermana, quien finalmente fue hallada sana y salva el fin de semana, tras una ardua búsqueda.
En cuanto a Armani, el arquero cumplirá el mismo sábado los 21 días de recuperación tras el desgarro que sufrió en el gemelo derecho y que lo dejó afuera de los amistosos. En ambos partidos estuvo el juvenil Santiago Beltran, de gran actuación, debido a que Ezequiel Centurión también está lesionado.
El arquero campeón del mundo llegaría con los tiempos justos para estar presente en el partido ante Barracas, aunque restará conocer si Gallardo le devuelve el puesto y lo arriesga; o si, teniendo en cuenta las buenas actuaciones de Beltrán, decide preservarlo.
El probable equipo de River para el debut en el Torneo Apertura 2026
Aún con varios interrogantes, el posible equipo sería: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina o Kevin Castaña; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maxi Salas.
