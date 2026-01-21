River redefinió su estrategia: la postura de Marcelo Gallardo sobre el mercado de pases
Con la ventana de transferencias llegando a su final, el director técnico y la dirigencia optaron por frenar la búsqueda activa y priorizar el plantel actual.
En Núñez hubo un cambio de planes de último momento. Cuando faltan pocos días para el inicio del Torneo Apertura 2026 y con el mercado de pases próximo a cerrar el 27 de enero, River ajustó su postura interna respecto a las incorporaciones. Lo que hasta hace poco era una búsqueda concreta de un delantero centro y un defensor central, ahora se transformó en una posición mucho más cauta: el club solo avanzará si aparece una oportunidad única, tanto desde lo futbolístico como desde lo económico.
La decisión fue consensuada entre Marcelo Gallardo y la dirigencia, con Stefano Di Carlo a la cabeza, luego de evaluar el escenario general del plantel y las alternativas disponibles. Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya integrados al grupo como las caras nuevas del verano, el cuerpo técnico entendió que no era indispensable acelerar negociaciones por nombres puntuales.
En ese análisis también influyó la falta de avances concretos en gestiones que se exploraron en las últimas semanas, como la del defensor Jhohan Romaña.
El caso del centrodelantero es ilustrativo del giro estratégico. Tras la salida de Miguel Borja, se analizaba la llegada de un “9” con características específicas, pero la evaluación interna determinó que no hay urgencia por cerrar un nombre que no convenza plenamente. La plantel cuenta con opciones en ese puesto, aunque ninguna idéntica al perfil del colombiano, y la apuesta ahora es potenciar lo que ya existe antes que incorporar por necesidad.
Esto no implica que el mercado esté completamente cerrado. En el club dejan en claro que, si aparece una chance irresistible -por jerarquía, edad o condiciones contractuales-, la Banda Roja no dudará en avanzar. También existe la posibilidad de que una venta al exterior habilite un cupo extra para incorporar hasta el 31 de marzo, una ventana que mantiene expectantes tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia.
Durante la pretemporada en Uruguay, Gallardo reforzó esta idea puertas adentro. El entrenador quedó conforme con la respuesta del plantel, no solo desde lo físico, sino también desde lo futbolístico. Observó una competencia interna que elevó el nivel general y considera que, con continuidad y rodaje, varios jugadores pueden cubrir necesidades sin recurrir de inmediato al mercado.
Así, River afrontará el inicio del Apertura con una base definida y la convicción de que el equilibrio económico y deportivo también forma parte del proyecto. Salvo un imprevisto o una oportunidad fuera de lo común, la prioridad será consolidar el funcionamiento del equipo y apostar por el crecimiento interno antes que por un refuerzo de último momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario