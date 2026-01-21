River redefinió su estrategia: la postura de Marcelo Gallardo sobre el mercado de pases

river 2026

Durante la pretemporada en Uruguay, Gallardo reforzó esta idea puertas adentro. El entrenador quedó conforme con la respuesta del plantel, no solo desde lo físico, sino también desde lo futbolístico. Observó una competencia interna que elevó el nivel general y considera que, con continuidad y rodaje, varios jugadores pueden cubrir necesidades sin recurrir de inmediato al mercado.

Así, River afrontará el inicio del Apertura con una base definida y la convicción de que el equilibrio económico y deportivo también forma parte del proyecto. Salvo un imprevisto o una oportunidad fuera de lo común, la prioridad será consolidar el funcionamiento del equipo y apostar por el crecimiento interno antes que por un refuerzo de último momento.