River vuelve al Monumental con una deuda pesada: la racha negativa que debe revertir

River inició el Torneo Apertura 2026 con una sonrisa fuera de casa, gracias a un triunfo trabajado ante Barracas Central, pero el verdadero examen aparece ahora. El miércoles 28 de enero, desde las 20, el equipo de Marcelo Gallardo tendrá su estreno como local frente a Gimnasia de La Plata, en un Monumental que espera una señal clara. No será un partido más: el contexto marca que el Millonario arrastra una racha incómoda en Núñez que se convirtió en una cuenta pendiente difícil de ignorar.