Marcelo Gallardo asume como DT de Ecuador: cuándo lo presentan y los detalles de su debut

La espera llegó a su fin y el mercado de pases de entrenadores sacudió al fútbol sudamericano. Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Luego de su segundo ciclo en River —que concluyó a fines de febrero— y un período de más de seis meses sin dirigir, el Muñeco aceptó el desafío planteado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para suceder a Sebastián Beccacece.