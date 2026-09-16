Marcelo Gallardo asume como DT de Ecuador: cuándo lo presentan y los detalles de su debut
Tras su salida de River, el Muñeco tendrá su primera experiencia al frente de una selección nacional. Viaja al país sudamericano para la firma de contrato y la rueda de prensa oficial.
La espera llegó a su fin y el mercado de pases de entrenadores sacudió al fútbol sudamericano. Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Luego de su segundo ciclo en River —que concluyó a fines de febrero— y un período de más de seis meses sin dirigir, el Muñeco aceptó el desafío planteado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para suceder a Sebastián Beccacece.
La dirigencia ecuatoriana, encabezada por Francisco Egas, aceleró las gestiones en las últimas dos semanas y logró convencer al DT argentino. La FEF ya organizó el operativo para su desembarco oficial: Gallardo arribará a Quito este miércoles 16 de septiembre y tendrá su presentación formal ante los medios el jueves 17 a las 17:00 (hora de Argentina) en la emblemática Casa de la Selección.
Marcelo Gallardo, la Selección de Ecuador y su debut en Asia
El estratega de 50 años asumirá el control de un plantel repleto de figuras asentadas en el fútbol europeo como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. Tras una floja actuación de la Tri en el último Mundial, donde quedó eliminada en 16avos de final frente a México, la llegada del exentrenador del Millonario busca revitalizar a una camada joven de cara a los próximos objetivos internacionales.
El margen de trabajo antes del primer examen será mínimo. En las próximas horas se dará a conocer la lista de convocados para la gira por Asia, que marcará el estreno de la era Gallardo al frente del equipo.
El debut absoluto se producirá el jueves 24 de septiembre desde las 8:00 (hora argentina) ante Corea del Sur en el Big Bird Stadium de Suwon. Posteriormente, la delegación viajará a Japón para disputar un certamen cuadrangular en Yokohama, donde enfrentará al conjunto nipón el 1 de octubre y luego jugará un segundo compromiso el 5 de octubre frente al ganador o perdedor de la llave entre Panamá y Nueva Zelanda.
Esta designación representa la tercera experiencia internacional en la carrera del Muñeco tras sus pasos por Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita, pero significará su bautismo absoluto al mando de un seleccionado nacional.
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