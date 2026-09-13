Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de Ecuador: cuándo será su debut

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF (@FEFecuador) September 14, 2026

Además, aseguró que Ecuador cuenta con una generación de futbolistas preparada para dar un salto de calidad y explicó por qué decidieron ir en busca del entrenador argentino.

“Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo”, cerró Egas.

El Muñeco aceptó la propuesta principalmente por el potencial que observa en el plantel ecuatoriano, que cuenta con futbolistas como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez. En principio, Gallardo mantendría su residencia en Argentina y viajaría a Ecuador para los compromisos del seleccionado.

Con su llegada, además, se convertirá en el séptimo entrenador argentino en la historia de la Selección de Ecuador y el quinto de esa nacionalidad en poco más de una década.

Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo en Ecuador

El estreno del Muñeco será durante la próxima Fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El primer compromiso está previsto para el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en la ciudad de Suwon. Luego, Ecuador viajará a Japón para enfrentarse al seleccionado local el 1° de octubre.

La gira podría cerrarse el 5 de octubre, con un tercer amistoso frente a un rival que todavía no fue confirmado y que podría ser Panamá o Nueva Zelanda.

De esta manera, Gallardo comenzará su ciclo con una serie de partidos que le servirán para conocer al plantel y empezar a imprimir su sello de cara al gran objetivo: la Copa del Mundo de 2030.